Μετάλλαξη Όμικρον: Έκτακτη αεροπορική οδηγία από την Αφρική προς την Ελλάδα

Μέτρα για τους ταξιδιώτες από εννιά χώρες της Αφρικής τίθενται σε ισχύ λόγω της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού.

Έκτακτη αεροπορική οδηγία πτήσεων εξωτερικού για ταξιδιώτες από χώρες της νότιας Αφρικής εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19 καθώς και της νέας παραλλαγής «Όμικρον».

Συγκεκριμένα, η NOTAM με ισχύ έως Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, αφορά τους επιβάτες πτήσεων από εννέα (9) κράτη της Αφρικής (αφορά τις χώρες Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι) και προβλέπει είσοδο μόνο Ελλήνων υπηκόων και άλλων ταξιδιωτών από τις συγκεκριμένες χώρες της Αφρικής που ταξιδεύουν μόνο για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) με την προϋπόθεση τριών (3) αρνητικών τεστ, 10ήμερης καραντίνας και ειδικής άδειας εισόδου στην ελληνική επικράτεια από τις αρμόδιες προξενικές αρχές του υπουργείου Εξωτερικών ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης.

Ειδικότερα για τους επιβάτες από τις εννέα χώρες της Αφρικής προβλέπονται τα ακόλουθα:

-Επιβάτες που η πτήση τους έχει ξεκινήσει από Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ελλάδα. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται μόνο Έλληνες επιβάτες και πολίτες άλλων κρατών που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού τους.

2) Να έχουν εξασφαλίσει άδεια από τις κατά τόπους Πρεσβείες, Προξενεία και Προξενικές Αρχές άλλων χωρών, που εκπροσωπούν τη χώρα μας σε περίπτωση απουσίας Ελληνικής Πρεσβείας.

3) Όλοι οι ταξιδιώτες από τις εννέα χώρες της Αφρικής θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε έλεγχο με τεστ (rapid test) κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα.

4) Μετά την είσοδο στη χώρα θα επιβάλλεται περιορισμός, καραντίνα δέκα (10) ημερών, σε ορισμένο από τις αρμόδιες αρχές χώρο και επανέλεγχος των επιβατών με την παρέλευση του δεκαημέρου και λήξη της καραντίνας με την προϋπόθεση αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR).

5) Οι εξαιρέσεις για τους συγκεκριμένους επιβάτες από τις εννέα χώρες της Αφρικής δεν απαλλάσσουν τους ταξιδιώτες από οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση εισόδου στην Ελλάδα που ήδη ισχύει.

Η υποχρέωση των προϋποθέσεων (ΝΟΤΑΜ για επιβάτες πτήσεων από τα εννέα κράτη της Αφρικής), για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από δώδεκα (12) ετών και πάνω.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού ισχύουν όπως έχουν ανακοινωθεί με δελτίο που εκδόθηκε από την ΥΠΑ στις 26/11/2021.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τους εννέα προορισμούς της Αφρικής που αναφέρει η NOTAM.

Η διαδικασία ιχνηλάτησης της χώρας αναχώρησης για τελική άφιξη στην Ελλάδα θα γίνεται με τη γνωστή μέθοδο που προβλέπει το πρωτόκολλο του PLF. Δηλαδή όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr., παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο αναχώρησης και με την συνολική διαδρομή τους.





