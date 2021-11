Κόσμος

Ναυάγιο στη Μάγχη: Μία 24χρονη το πρώτο θύμα που κατονομάζεται - Η τραγική ιστορία της

Η πρόσφατη αυτή τραγωδία αύξησε περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις της Γαλλίας με τη Βρετανία.

Μια γυναίκα κουρδικής καταγωγής από το βόρειο Ιράκ, η οποία συγκαταλεγόταν στους 27 μετανάστες, που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαπλεύσουν τη Μάγχη που χωρίζει τη Γαλλία από τη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, έγινε το πρώτο θύμα του ναυαγίου που κατονομάστηκε από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν βυθίστηκε καθώς επιχειρούσαν το επικίνδυνο ταξίδι τους την Τετάρτη.

Η 24χρονη Μαριάμ Νούρι Μοχάμεντ Άμιν έκανε το ταξίδι αυτό προκειμένου να δει τον αρραβωνιαστικό της, μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο μέλη της οικογενείας της και μία στενή της φίλη.

"Όταν έφυγε από το Κουρδιστάν ήταν πολύ χαρούμενη, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα τον συναντούσε", είπε η φίλη του θύματος, η Ιμάν Χασάν, όπως μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο προσθέτοντας ότι ο αρραβωνιαστικός της ζούσε ήδη στη Βρετανία.

"Προσπάθησε να έχει μία καλύτερη ζωή, επέλεξε το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πέθανε", είπε η Χασάν.

Η πρόσφατη αυτή τραγωδία αύξησε περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις της Γαλλίας με τη Βρετανία με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να καλεί χθες το Λονδίνο "να σοβαρευτεί" διαφορετικά θα μείνει εκτός των συζητήσεων για την εξεύρεση λύσης στο θέμα των μεταναστευτικών ροών μέσω τη Μάγχης.