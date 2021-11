Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον - Γερμανία: Ύποπτο κρούσμα σε ταξιδιώτη

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο κρούσμα της μετάλλαξης στη χώρα μας.

Τεράστια ανησυχία προκαλεί στην παγκόσμια κοινότητα η εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία δημιουργεί αναστάτωση τόσο στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα όσο και στην πολιτική. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο κρούσμα της μετάλλαξης στη χώρα μας. Δεν ισχύει το ίδιο και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ένας υπουργός στο γερμανικό κρατίδιο της Έσσης δήλωσε σήμερα ότι η πρόσφατα εντοπισθείσα παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού πολύ πιθανόν να έφθασε και στη Γερμανία.

"Χθες τη νύχτα πολλές μεταλλάξεις με χαρακτηριστικά σαν της Όμικρον βρέθηκαν σε έναν ταξιδιώτη που επέστρεφε από την Νότια Αφρική", έγραψε στο Twitter ο Κάι Κλόζε, υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων σε αυτό το δυτικό γερμανικό κρατίδιο, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

