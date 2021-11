Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε εκ νέου, το Σάββατο, ο αριθμός των θυμάτων της COVID-19 στην Ελλάδα, καθώς δεκάδες ασθενείς κατέληξαν. Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, εντείνοντας την ανησυχία για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ.

Ο ΕΟΔΥανακοίνωσε, το απόγευμα του Σαββάτου, 5.870 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Από αυτά, 13 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1.624 και στη Θεσσαλονίκη 1.019.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Έβρου

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Κέρκυρας

Κοζάνης

Λάρισας

Μαγνησίας

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Φθιώτιδας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

