“Γαρύφαλλο στην Άμμο”: Συγκινεί το τραγούδι για τη Γαρυφαλλιά της Φολεγάνδρου (βίντεο)

Ο Αντώνης Αγγελίδης έγραψε το τραγούδι για τη νεαρή που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, ενώ η μητέρα, η αδελφή της και όχι μόνο, συμμετέχουν στο βίντεο κλιπ.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

«Γαρύφαλλο στην Άμμο» είναι το τραγούδι που γράφτηκε για την Γαρυφαλλιά ,την κοπέλα που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της ενώ έκαναν διακοπές στη Φολέγανδρο .

«Το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή το τραγικό χαμό της Γαρυφαλλιάς. Με την Γαρυφαλλία κατάγομαι από την ίδια περιοχή , έχουμε πολλούς κοινούς γνωστούς. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι αγκαλιάστηκε από την οικογένεια και τους φίλους της Γαρυφαλλιάς», δήλωσε ο μουσικός Αντώνης Αγγελίδης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Στο βίντεο κλιπ συμμετέχουν η μητέρα και η αδελφή της Γαρυφαλλιάς, αλλά και η μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλλη , της γυναίκας που δολοφονήθηκε το 2019 στη Μυτιλήνη από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Σ»το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ συμμετείχαν η μητέρα της Γαρυφαλλιάς , της Ερατούς φίλες της. Μας ένωσε αυτή η προσπάθεια. Γίναμε όλοι κοινωνοί ενός πόνου ο οποίος ήρθε να μετουσιωθεί σε αγάπη και αισιοδοξία για ένα μέλλον που δεν θα υπάρξει ούτε άλλη Ερατώ , ούτε άλλη Γαρυφαλλιά , ούτε άλλη Καρολάιν», σημείωσε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η διευθύντρια του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Κέλλυ Ιωάννου.

Στη χώρα μας καταγράφονται ετησίως 4000 βιασμοί και περιστατικά βίας.

Ειδικότερα, τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφηκαν:

2021: 231 βιασμοί και 571 περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας τους πρώτους δέκα μήνες

2020: 146 βιασμοί και 315 περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

2010-2020: 1.781 περιπτώσεις βιασμών και 792 απόπειρες

«Πρέπει καθημερινά να αγωνιζόμαστε άνδρες και γυναίκες για την εξάλειψη του φαινομένου άλλωστε το οφείλουμε στα παιδιά μας στα κορίτσια τις γυναίκες. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη υπάρχει δίκτυο δομών στήριξης για όλες τις γυναίκες θύματα βίας», δηλώνει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγελά.

Σύμφωνα, πάντως με την Κατερίνα Κιτσάκη, ιδρυτικό μέλος της ομάδας «Παρούσες», «μόλις το 7-10% των υποθέσεων φθάνει στην Ελληνική Δικαιοσύνη».

