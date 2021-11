Πολιτική

Κορονοϊός: Στα “χαρακώματα” Πλεύρης - ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “βολές” της Κουμουνδούρου για τον αριθμό των ασθενών εκτός ΜΕΘ και η σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας.

Οι κλίνες ΜΕΘ του ΕΣΥ έχουν υπερδιπλασιαστεί από τις 557 που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε 1.300 και το σύνολο των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται στην πλήρη διαχείριση του ΕΣΥ, αναφέρει σε δήλωση του ο Yπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

«Συνεπώς τι ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ; Να επιτάξουμε κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα που ήδη μας έχουν διατεθεί; Ή να βγάλουμε από αυτές τους ασθενείς που ήδη νοσηλεύονται;» διερωτάται ο Υπουργός Υγείας που επισημαίνει πως όλη η χώρα είναι μια Υγειονομική Περιφέρεια και το ΕΣΥ παρέχει στους ασθενείς την καλύτερη θεραπεία, όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ιατρικής επιστήμης.

«Αφήνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο του στο πεδίο που λαϊκισμού και της λάσπης, που και καλά το ξέρει και καλά το υπηρετεί», καταλήγει η δήλωση του Υπουργού Υγείας.

Νωρίτερα, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είχε εκδώσει ανακοίνωση για τον αριθμό των ασθενών εκτός ΜΕΘ. Επικαλούμενο στοιχεία που ανέφερε ο ΓΓ της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Real FM” για 139 ασθενείς που έπρεπε να νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, υπογράμμισε: «Άραγε ο Υπουργός Υγείας ασχολείται με το θέμα; Επιβεβαιώνει αυτόν τον τραγικό αριθμό; Έχει κάποιο σχέδιο να μην χαθούν τζάμπα, λόγω κυβερνητικής ολιγωρίας, κι άλλες ανθρώπινες ζωές;

Καταλαβαίνουμε ότι οι ιδιωτικές κλινικές πλουτίζουν καθημερινά με την απόφαση των Μητσοτάκη και Πλεύρη να μην τις επιτάσσουν, όμως πλέον, με τόσους νεκρούς καθημερινά, αυτό καταντά μαυραγοριτισμός.»

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Τεράστια εμπιστοσύνη στη νέα γενιά

Πιερρακάκης: 656.500 ψηφιακές υπογραφές σε επαγγελματικές ομάδες το 2022

Ανάπλαση Πανεπιστημίου: Ξεκινούν τα έργα