Αστέρας Τρίπολης: Με… εξάσφαιρο “σκότωσε” τον Ατρόμητο

Καταιγιστικοί οι γηπεδούχοι, έφθασαν σε μία εντυπωσιακή επικράτηση.

Στην καλύτερη φετινή εμφάνισή του, ο Αστέρας Τρίπολης διέσυρε με 6-2 τον Ατρόμητο στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”, σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Εκπληκτική εμφάνιση από τον Κέβιν Σονί που πέτυχε δύο υπέροχα γκολ (7’, 41’) και ετοίμασε ακόμα δύο για τον Ρίτζις Κρέσπι (65’, 67’). Δύο φορές βρήκε δίχτυα και ο Άντριαν Ριέρα (20’, 90’+2’) για τους γηπεδούχους, με τους Χουάν Μουνίθ (45’+3’) κι Ευθύμη Κουλούρη (84’) να σημειώνουν τα γκολ για την ομάδα του – υπηρεσιακού ελέω κορονοϊού που “χτύπησε” τον Γιώργο Παράσχο – Παναγιώτη Γκουτσίδη.

Οι Αρκάδες ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη καλή στιγμή τους. Ο Σονί πήρε την μπάλα από τον Φεντερίκο Άλβαρες, “ζάλισε” τον Στέφανο Στρούγγη και με διαγώνιο “κεραυνό” νίκησε τον Ανδρέα Γιαννιώτη για το 1-0 μόλις στο 7ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ριέρα πέρασε αναγκαστικά στο ματς, καθώς τραυματίστηκε ο Σίτο, ωστόσο ο Ισπανός με εξαιρετικό τελείωμα στο 20’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Μίλαν Ράσταβατς, έπειτα από συνεργασία με τον Νταβίντ Καρμόνα. Ο ρυθμός έπεσε, όμως ο Αστέρας έφτασε και σε τρίτο τέρμα στο 41’, με ένα ακόμα εντυπωσιακό σουτ του Σονί – αυτή τη φορά από τα 25 μέτρα περίπου. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η μείωση του σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Μουνίθ να στέλνει με το αριστερό την μπάλα στο “παραθυράκι” της εστίας του Αντώνη Τσιφτσή.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς πιο υποτονικό, μέχρι τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι... πάτησαν γκάζι.

Ο Σονί έφυγε στον κενό χώρο, την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Κρέσπι, που μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, κι αυτός πλάσαρε τον Γιαννιώτη για το 4-1 στο 65’. Δεν πρόλαβαν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί και πάλι ο Κρέσπι βρήκε δίχτυα – είχε και τη βοήθεια της τύχης, μιας και η μπάλα κόντραρε στον Κυριάκο Παπαδόπουλου και “κρέμασε” τον Γιαννιώτη – για το 5-1. Η αποβολή του Λούκας Γκαλβάο στο 80’, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, άφησε τον Ατρόμητο με δέκα παίκτες, ωστόσο ο Κουλούρης τέσσερα λεπτά μετά με αριστερό σουτ μείωσε σε 5-2. Τέλος; Όχι... Στις καθυστερήσεις ο Καρμόνα έκανε τη σέντρα και με κεφαλιά ο Ριέρα διαμόρφωσε το τελικό 6-2.

Πρώτη νίκη έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες για τον Αστέρα Τρίπολης, που πλησίασε την πρώτη εξάδα. Επιστροφή στη... μιζέρια για τον Ατρόμητο, έπειτα από τη νίκη-πυροτέχνημα επί του ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Άλβαρες, Καστάνιο (46’ Χριστόπουλος), Ατιένζα, Βαλιέντε, Τιλίκα, Σίτο (12’ Ριέρα), Σονί (79’ Αλί Μπαμπά), Κανελλόπουλος (61’ Μουνάφο), Μπενίτο (61’ Κρέσπι).

Ατρόμητος (Παναγιώτης Γκουτσίδης): Γιαννιώτης, Καστελάνο (46’ Ντένιτς), Κιβρακίδης, Στρούγγης, Παπαδόπουλος Κ., Γκαλβάο, Χαρίσης, Σάλομον (68’ Νάτσος), Βασιλαντωνόπουλος (68’ Σπιριντόνοβιτς), Μουνίθ (84’ Αθανασίου), Κουλούρης.

