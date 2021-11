Κοινωνία

Βαρυμπόμπη: Χριστουγεννιάτικα στολίδια στα καμένα δέντρα (βίντεο)

Ομάδα εθελοντών αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας, εν όψει των Χριστουγέννων.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Ο παλαίμαχος φωτορεπόρτερ Αλέκος Βουτσαράς είδε το σπίτι και όλα τα υπάρχοντά του να γίνονται στάχτη στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ο πόνος του όμως, ιδίως για το αρχείο του που καταστράφηκε, έγινε ελπίδα μετά το κύμα αγάπης και στήριξης που δέχτηκε.

Αυτό το κύμα αλληλεγγύης σήμερα έφερε μαζί του τα Χριστούγεννα στην ψυχή του Αλέκου... Εθελοντές γέμισαν πολύχρωμα στολίδια τους καμένους κορμούς, δίνοντας “φως” στο μαύρο.

Κάπως έτσι, με λίγες απλές πράξεις, αλλά με δυνατή θέληση, η υπόσχεση για το μέλλον δόθηκε. Όλοι οι κάτοικοι, πληγέντες και μη, είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ξαναφτιάξουν τον τόπο τους.

