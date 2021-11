Αθλητικά

Καλαμάτα - Εργοτέλης: Γκολ για highlights με σουτ πίσω από τη σέντρα (βίντεο)

Η “Μαύρη Θύελλα” πήρε μία σημαντική νίκη, με τον Αναστασόπουλο να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ στις καθυστερήσεις του ματς.

Πετυχαίνοντας από ένα γκολ στις καθυστερήσεις του κάθε ημιχρόνου, η Καλαμάτα έφτασε στη νίκη με σκορ 2-0 επί του Εργοτέλη στο Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Το πρώτο τέρμα σημείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο πολύπειρος Μάρκο Μαρκόφσκι, ο οποίος ήταν αποδέκτης φάσης διαρκείας στην περιοχή του Τσέλιου. Το πρώτο σουτ του Φελίπε κόντραρε στα σώματα, το δεύτερο του Παυλίδη απέκρουσε ο Τσέλιος, αλλά το τρίτο από τον Μαρκόφσκι ήταν και το... μοιραίο για τον Εργοτέλη.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ήρθε και το 2-0, αυτήν τη φορά με σκόρερ τον Νίκο Αναστασόπουλο, ο οποίος είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ μακριά από την εστία του και τον “κρέμασε” με σουτ πίσω από τη σέντρα, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ! Με αυτήν τη νίκη η “Μαύρη Θύελλα” προσπέρασε στη βαθμολογία τον Εργοτέλη.

