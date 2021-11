Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ: “Διπλό” με γκολ στην εκπνοή

Η Ένωση απέδρασε με το “διπλό” από τα Γιάννινα, με… χρυσό σκόρερ τον Σάκχοφ.

Το γκολ του Γεβγέν Σάκχοφ με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών ήταν αυτό που χάρισε στην ΑΕΚ τη νίκη με 2-1 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στους “Ζωσιμάδες”, σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Με πέναλτι ο Ροντρίγκο Εραμούσπε (5’) είχε ανοίξει το σκορ για τον “Άγιαξ της Ηπείρου”, για να ισοφαρίσει ο Νορντίν Άμραμπατ (9’). Η έμπνευση του Αργύρη Γιαννίκη, στην επιστροφή του ως αντίπαλος στα Γιάννινα, να περάσει στο ματς τον Ουκρανό Σάκχοφ χάρισε στον “Δικέφαλο” τους τρεις βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, καθώς 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Χουάν Χοσέ Περέα από τον Γεράσιμο Μήτογλου. Πέναλτι που, έπειτα από την επιβεβαίωση και του VAR, εκτέλεσε εύστοχα ο Εραμούσπε για το 1-0 στο 5’.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, η ΑΕΚ ισοφάρισε. Ο Γιάννης Κάργας απομάκρυνε στα τυφλά την μπάλα και ο Άμραμπατ “εκτέλεσε” απευθείας με το δεξί εκτός περιοχής, κάνοντας το 1-1.

Στο 18’ ο Γιούρι Λοντίγκιν πραγματοποίησε εκπληκτική διπλή επέμβαση, αρχικά στο σουτ του Σέρχιο Αραούχο και, κυρίως, σε αυτό του Στίβεν Τσούμπερ. Στο 22’ με ένα αριστερό... αεροπλανικό ο Νικολάε Μιλιντσεάνου απέτυχε να βρει στόχο, ενώ ανάλογη κατάληξη είχε και το εκτός περιοχής σουτ του Πέτρου Μάνταλου στο επόμενο λεπτό. Ο Λοντίγκιν σταμάτησε εκ νέου τον Αραούχο στο 37’, διώχνοντας με υπερένταση σε κόρνερ, ενώ εκτός εστίας πέρασε η κεφαλιά του Κάργα στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Με το χρόνο να κυλάει χωρίς κάτι αξιοσημείωτο, ο Γιαννίκης πέρασε στο ματς τον Καρίμ Ανσαριφάρντ αντί του Νταμιάν Σιμάνσκι, ανεβάζοντας ψηλά στο γήπεδο την ΑΕΚ. Ο ΠΑΣ έχασε καλή ευκαιρία στο 66’, με τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς να μπλοκάρει το σουτ του Φαμπρίτσιο Μπρένερ από πλεονεκτική θέση. Η κεφαλιά του αφύλακτου Αντρέ Σιμόες στο 79’ δεν βρήκε στόχο, ενώ εκτός εστίας κατέληξε και το σουτ του Ανσαριφάρντ στο 83’. Ο Ιρανός θα μπορούσε να σκοράρει αν δεν έβαζε το πόδι του ο Εραμούσπε μπροστά στον Λοντίγκιν στο επόμενο λεπτό, ενώ από το κόρνερ που ακολούθησε οι φιλοξενούμενοι απέτυχαν δις ελέω Κάργα και... Όγκνιεν Βράνιες.

Εν τέλει η τύχη... χαμογέλασε στην ΑΕΚ στο 90ο λεπτό, με το συρτό σουτ του Σάκχοφ. Στις καθυστερήσεις, έπειτα από αντεπίθεση, ο Αραούχο λίγο έλειψε να σκοράρει εκ νέου, με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.

Το 1-2 παρέμεινε μέχρι τέλους και η ΑΕΚ επέστρεψε στις επιτυχίες έπειτα από δυο αγωνιστικές, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης και αφήνοντας τον ΠΑΣ στις… δάφνες του θριάμβου επί του Άρη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ Γιάννινα (Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ, Μπρένερ (69’ Μορέιρα), Σνάιντερ (84’ Παντελάκης), Μιλιντσεάνου (46’ Λώλης), Περέα.

ΑΕΚ (Γιαννίκης): Στάνκοβιτς, Μισελέν (79’ Ρότα), Βράνιες, Μήτογλου, Μοχαμάντι, Σιμόες, Σιμάνσκι (60’ Ανσαριφάρντ), Μάνταλος (79’ Σάκχοφ), Αμραμπατ, Τσούμπερ (69’ Λιβάι), Αραούχο.

