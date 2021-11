Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - Λαμία: Ισοπαλία στη Ριζούπολη

Ο ανίκητος Γκαραβέλης χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στους φιλοξενούμενους.

Στο 0-0 έμειναν ο Απόλλων Σμύρνης και η Λαμία στη Ριζούπολη, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα ματς που θα... ξεχαστεί μάλλον γρήγορα, αφού επεφύλαξε ελάχιστες φάσεις και συγκινήσεις. Παραμένει στην 13η θέση η “Ελαφρά Ταξιαρχία” που έμεινε μακριά απ’ τη νίκη για τέταρτο σερί ματς. “Έπιασε” τον Ιωνικό στη 10η θέση η ομάδα της Φθιώτιδας, που είχε ως κορυφαίο παίκτη της τον γκολκίπερ της Θανάση Γκαραβέλη.

Ο Απόλλων μπήκε λίγο πιο δυνατά στον αγώνα και στο 5ο λεπτό πλησίασε στο γκολ, όταν ο Μπρούνο Άλβες πήρε την κεφαλιά, ο Γκαραβέλης απέκρουσε, ο Ιωαννίδης πήρε το ριμπάουντ, αλλά αστόχησε στέλνοντας την μπάλα έξω από την εστία της Λαμίας.

Στο 24’ είχε τη δική της καλή ευκαιρία η Λαμία, όταν από φάουλ του Προβυδάκη η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Κότσαρη. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Λα Πάρα δοκίμασε το σουτ με το δεξί έξω από την περιοχή, αλλά ο Γκαραβέλης έπεσε στη γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ.

Ο τερματοφύλακας της Λαμίας έκανε καταπληκτική απόκρουση στο “παραθυράκι” του και στο 41ο λεπτό, στο εντυπωσιακό γυριστό με τη μία του Λισγάρα έπειτα από κόρνερ του Λα Πάρα. Η ομάδα της Φθιώτιδας έφτασε μία... ανάσα από το γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν βγήκε γρήγορα στην κόντρα με τον Αραμπούλι, όμως το πλασέ του τελευταίου απομακρύνθηκε αρχικά από τον Κότσαρη κι εν συνεχεία από τον Μπρούνο Άλβες.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι “χάλασε” ακόμη περισσότερο, καθώς επικράτησαν τα νεύρα και τα πολλά φάουλ εκατέρωθεν, με τις δύο ομάδες να μοιάζουν “συμβιβασμένες” μετά το 70ό λεπτό και να μην παίρνουν ρίσκα στο παιχνίδι τους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Απόλλων Σμύρνης (Φέστα): Κότσαρης, Ντεντάκης (77’ Παπαγεωργίου), Τουτουαρίμα, Άλβες, Φατιόν, Κάστρο (58’ Μαρτίνες), Παμλίδης (78’ Σαχλί), Σλίβκα, Ιωαννίδης, Τσιλούλης (15’ λ. τρ. Λα Πάρα).

Λαμία (Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Προβυδάκης (90’ Σκόνδρας), Μαζούλουξης, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Μαρτίνεθ, Μπεχαράνο, Γκέντσογλου, Ταϊρόν (79’ Νούνιες), Ελευθεριάδης (64’ Ρόμανιτς), Αραμπούλι.

