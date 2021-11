Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Ακροπόλεως

Αναζητούνται οι δράστες της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα.

Επίθεση εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα ατόμων εκσφενδόνισε τρεις μολότοφ εναντίον του ΑΤ Ακροπόλεως και πολύ γρήγορα εξαφανίστηκε στα στενά της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ μικρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν στη σκοπιά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής επτά άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Αττικής, όπου κι εξετάζονται.

