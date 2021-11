Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον: πληθαίνουν τα κρούσματα, αυστηροποιούνται τα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιο αυστηρά μέτρα παίρνουν η μία μετά την άλλη χώρα, ενώ ανακοινώνονται συνεχώς νέα κρούσματα της μετάλλαξης από την Μποτσουάνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, την ώρα που Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία ανακοίνωναν ότι εντόπισαν κρούσματα και η μία μετά την άλλη χώρα λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρωτίστως αφορούν στις πτήσεις από την Αφρική.

Ταξιδιωτική οδηγία από τις ΗΠΑ

Ταξιδιωτική οδηγία για οκτώ αφρικανικές χώρες εξέδωσαν απόψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), αφού ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει νωρίτερα νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, λόγω του εντοπισμού της «ανησυχητικής» παραλλαγής Όμικρον στην περιοχή αυτήν.

Τα CDC αναθεώρησαν τις ταξιδιωτικές συστάσεις τους στο επίπεδο 4, δηλαδή του «πολύ υψηλού» κινδύνου, για τη Νότια Αφρική, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια, τη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι, το Λεσότο, την Εσουατίνι και την Μποτσουάνα. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται την περιοχή αυτή της νότιας Αφρικής.

Μόλις την περασμένη Δευτέρα, τα CDC είχαν θέσει τη Νότια Αφρική στο επίπεδο 1, δηλαδή του «πολύ χαμηλού» κινδύνου.

Πέρασε στην Ευρώπη

Η μετάλλαξη Όμικρον εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος στο Βέλγιο, σε μία γυναίκα που από την Αίγυπτο έφτασε μέσω Τουρκίας εκεί. Κρούσμα της Όμικρον είχε διαγνωστεί και στο Ισραήλ, ενώ σήμερα και όσο περνά η ώρα, τα κρούσματα αυξάνονται στις χώρες της Ευρώπης, την ώρα που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι παράμετροι της νέας μετάλλαξης από την Μποτσουάνα.

Στη Γερμανία επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Μόναχο ήταν θετικοί στη μετάλλαξη Όμικρον, χωρίς να έχει προσδιοριστεί από πού ταξίδεψαν..

Νωρίτερα, αξιωματούχοι από την Έσση, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, είπαν ότι εντοπίστηκε ένα ύποπτο κρούσμα της Όμικρον, ένας επιβάτης που έφτασε από τη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο άνθρωπος αυτός έφτασε την Κυριακή στη Γερμανία και ήταν πλήρως εμβολιασμένος. Οι αρχές αναμένουν ότι μέχρι την Δευτέρα θα έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση του γονιδιώματος.

Στην Ιταλία η μετάλλαξη Όμικρον εντοπίστηκε στη Νάπολη, ενώ στην Ολλανδία εξετάζεται αν από τους 61 θετικού στον κορονοϊό ταξιδιώτες από την Νότια Αφρική είναι κάποιος που έχει τη μετάλλαξη Όμικρον.

Στην Ελλάδα, αν και οι επιστήμονες λένε ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα της νέας μετάλλαξης, δεν έχει εντοπιστεί ακόμα κάποιο. Βάσει όμως των μέτρων που από σήμερα τέθηκαν εκτάκτως σε ισχύ, πέντε Έλληνες ταξιδιώτες από την Αφρική μπήκαν σε προληπτική καραντίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Bullying και ξυλοδαρμός μαθητή σε σχολείο (βίντεο)

7 tips για να μην πάρεις κιλά τα Χριστούγεννα!



Καλαμάτα - Εργοτέλης: Γκολ για highlights με σουτ πίσω από τη σέντρα (βίντεο)