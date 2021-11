Life

Γιώργος Λιάγκας: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο παρέα με τους γιους του

Η ανάρτηση του παρουσιαστή για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Τα Χριστούγεννα όλο και πλησιάζουν και οι Έλληνες celebrities στολίζουν τα σπίτια τους, μπαίνοντας σιγά σιγά σε εορταστικό mood.

Ανάμεσα σε πολλούς και ο Γιώργος Λιάγκας που το απόγευμα του Σαββάτου αποφάσισε να στολίσει το δέντρο του, μαζί με τα δύο παιδιά του, βιώνοντας ευχάριστες οικογενειακές στιγμές.

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο παρουσιαστής δείχνει τους δύο γιους του να κρεμούν τις χριστουγεννιάτικες μπάλες στο minimal δέντρο τους.

