Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον: Το Ισραήλ κλείνει τα σύνορά του

Απαγόρευση εισόδου προς αλλοδαπούς οριζοντίως επιβάλλει το Ισραήλ, λόγω της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Ναφτάλι Μπένετ, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι η κυβέρνησή του θα απαγορεύσει για 14 ημέρες την είσοδο στην επικράτεια σε όλους τους αλλοδαπούς ανεξαιρέτως, για να αποτραπεί η εξάπλωση στη χώρα του νέου παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του SARS-CoV-2.

Ακόμη, ο κ. Μπένετ διεμήνυσε ότι θα επανενεργοποιηθεί η αξιοποίηση τεχνολογίας παρακολούθησης των κινήσεων προσώπων μέσω των κινητών τηλεφώνων τους, που συνήθως γίνεται για αντιτρομοκρατικούς σκοπούς, για τον ίδιο λόγο.

Το Ισραήλ γίνεται έτσι η πρώτη χώρα στον κόσμο που κλείνει εντελώς τα σύνορά της εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον, που εντοπίστηκε αρχικά στη Νότια Αφρική.

Ως αυτό το στάδιο, οι ισραηλινές υγειονομικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ένα κρούσμα της Όμικρον και μιλούν για ακόμη επτά ύποπτα κρούσματα.