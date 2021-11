Κόσμος

Μινεάπολη: νεκρός 5χρονος από πυρά εφήβου

Ένα αγοράκι πέντε ετών σκοτώθηκε όταν έφηβοι γύριζαν βίντεο.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα αγοράκι 5 ετών σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης κατά λάθος, την ώρα που μια ομάδα εφήβων γύριζε ένα βίντεο για να το αναρτήσει σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Μπρούκλιν Παρκ.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ένας 13χρονος φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος το νήπιο. Ο έφηβος συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων.

Πολλά άλλα παιδιά ήταν παρόντα στο περιστατικό, σε ένα σπίτι στα προάστια της Μινεάπολης και προσπαθούσαν να γυρίσουν ένα βίντεο.

Την Πέμπτη, ανήμερα της γιορτής των Ευχαριστιών, τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Gun violence Archives. Ένα κοριτσάκι 5 ετών έχασε τη ζωή του στο Σάουθ Φούλτον, στα προάστια της Ατλάντας. Συγγενείς της είπαν ότι αυτοπυροβολήθηκε με ένα όπλο που είχε ξεχαστεί σε μια καρέκλα. Η αστυνομία ωστόσο εκτιμά ότι ένα άλλο νήπιο, ηλικίας μόλις 3 ετών, ήταν εκείνο που τράβηξε τη σκανδάλη…

Στη Φιλαδέλφεια, ένας 25χρονος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του. Η αστυνομία αναζητά έναν 19χρονο οποίος φέρεται να πυροβόλησε αφού τον έδιωξαν από τη γιορτή που γινόταν σε ένα γειτονικό σπίτι.

Από τις αρχές του έτους περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από πυροβόλα στις ΗΠΑ. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι αυτοκτονίες. Σύμφωνα με το Gun violence Archives στη λίστα των θυμάτων είναι και 274 παιδιά κάτω των 12 ετών.

