Πορτογαλία: Μπελενένσες – Μπενφίκα έπαιξαν αγώνα παρωδία

Διακοπή του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο με σκορ 7-0, όταν η Μπενφίκα παρατάχθηκε με εννιά παίκτες.

Ο αγώνας της Μπελενένσες με την Μπενφίκα στο «Εστάδιο Νασιονάλ» ξεκίνησε κανονικά αλλά ολοκληρώθηκε λίγο μετά την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, καθώς τον διέκοψε ο διαιτητής Μανουέλ Μότα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν ήδη στα πρώτα 45 λεπτά με 7-0, καθώς δεν έδειξαν οίκτο απέναντι στην ομάδα του Μπελέμ που παρατάχθηκε με μόλις 9 παίκτες, αποδεκατισμένη από τον κορονοϊό που την έπληξε.

Μάλιστα, η κάμερα της τηλεόρασης έδειξε τον πρόεδρο των γηπεδούχων δακρυσμένο από την αγωνιστική «σφαγή» της ομάδας του. Στην έναρξη του δεύτερου μισού, όμως, η Μπελενένσες εμφανίστηκε με επτά ποδοσφαιριστές, καθώς όπως δήλωσαν οι παράγοντές της δύο παίκτες είχαν τραυματιστεί.

Ύστερα από μερικά λεπτά στην επανάληψη ο τερματοφύλακας Ζοάο Μοντέιρο, που έπαιζε... μέσος λόγω των συνθηκών, έπεσε στο έδαφος λέγοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει κι έτσι, βάσει του κανονισμού, ο Μότα διέκοψε τον αγώνα, αφού η Μπελενένσες έμεινε με 6 παίκτες.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γηπεδούχοι έχουν χάσει το παιχνίδι. Απομένει να φανεί αν το σκορ θα είναι 3-0 (στα χαρτιά) ή θα μετρήσει εκείνο που είχε διαμορφωθεί τη στιγμή της διακοπής.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Μορεϊνένσε- Ζιλ Βισέντε 2-2

Φαμαλικάο-Πορτιμονένσε 0-3

Αρούκα-Μποαβίστα 2-1

Μπελενένσες-Μπενφίκα 0-7 (διακοπή στο β΄ ημίχρονο)

Μαρίτιμο-Πάκος Φερέιρα 28/11

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Τοντέλα 28/11

Πόρτο-Βιτόρια Γκιμαράες 28/11

Εστορίλ-Σάντα Κλάρα 29/11

Μπράγκα-Βιζέλα 30/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Μπενφίκα 31 -12αγ.

Πόρτο 29

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 29

Εστορίλ 20

Πορτιμονένσε 20 -12αγ.

Μπράγκα 19

Γκιμαράες 16

Ζιλ Βισέντε 14 -12αγ.

Αρούκα 13 -12αγ.

Τοντέλα 12

Μποαβίστα 11 -12αγ.

Πάσος Φερέιρα 11

Φαμαλικάο 10 -12αγ.

Βιζέλα 10

Μορεϊρένσε 9 -12αγ.

Μπελενένσες 8 -12αγ.

Μαρίτιμο 7

Σάντα Κλάρα 6

