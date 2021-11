Οικονομία

Ελληνικές τράπεζες: Στροφή προς την οικονομική ανάπτυξη και πιστωτική επέκταση

Αλλαγή σελίδας για τις ελληνικές τράπεζες. Πού οφείλεται και τι σημαίνει.

Οι ελληνικές τράπεζες αλλάζουν σελίδα, ξεπερνούν το στάδιο της εκκαθάρισης των ισολογισμών τους από τα NPEs και στρέφονται στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και στην πιστωτική επέκταση.

Οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να είναι οι μειωμένες προβλέψεις μετά τον καθαρισμό των NPEs και η βελτίωση των εσόδων από την πιστωτική επέκταση.

Η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων νέων δανείων, ενώ η οικονομική ανάκαμψη θα επιτρέψει επίσης να δοθεί σημαντική ώθηση στην κατανάλωση και τον τουρισμό.

Οι τράπεζες ολοκληρώνουν επιτυχώς τον καθαρισμό των NPEs, καθώς και περιορίζουν τον σχηματισμό νέων NPEs, και αναμένεται να βρουν στηρίγματα τα επόμενα χρόνια από την πιστωτική επέκταση που υποστηρίζεται από το κυβερνητικό σχέδιο "Ελλάδα 2.0", τη συνέχιση της φθηνής χρηματοδότησης μέσω της ΕΚΤ και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, σημειώνει η NBG Securities.

Μονοψήφιο ποσοστό, κάτω από το 10%, μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) στα τέλη του 2022, προβλέπουν τα πλάνα των συστημικών τραπεζών, με βάση τα οποία το στοκ των "κόκκινων" δανείων θα υποχωρήσει στα 16 με 18 δισ. ευρώ, κάτι που εκτιμά και η Κομισιόν στην Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας που δημοσίευσε στο πλαίσιο της 12ης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.

Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις χρηματιστηριακών αναλυτών, διαπραγματεύονται σε discount περίπου 35-40% σε σχέση με τις τραπεζικές μετοχές της περιφέρειας της ΕΕ.

Η ολοκλήρωση της εξυγίανσης των ισολογισμών σε συνδυασμό με τις προοπτικές κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών δικαιολογούν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης και ένα μικρότερο discount σε σχέση με τους ομοειδείς της περιφέρειας της ΕΕ.

Σύμφωνα με την JP Morgan οι εγχώριες τράπεζες, διαπραγματεύονται με 40% discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το οποίο χαρακτηρίζει αδικαιολόγητο, ενώ εκτιμά ότι και οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να βρίσκονται σε βαθιά έκπτωση σε σχέση με τις ομοειδείς τράπεζες της Ευρωζώνης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η HSCB σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες φαίνονται ελκυστικά αποτιμημένες με discount 45% σε σχέση με τις τράπεζες της περιοχής των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολή και Αφρικής (EEMEA) και βρίσκονται σε discount περίπου 40% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες .

Σε υψηλότερα επίπεδα , από τα τρέχοντα, θέτουν τις τιμές- στόχους των τραπεζικών μετοχών οι διεθνείς οίκοι.

Η JP Morgan δίνει τιμή-στόχο το 1,5 ευρώ για την Alpha , 1,20 ευρώ για την Eurobank , τα 3,30 ευρώ για την Εθνική και τα 1,90 ευρώ για την Πειραιώς .

Η Bank of America δίνει σύσταση αγοράς για την Alpha Bank με τιμή-στόχο στα 1,45 ευρώ, για την Eurobank στα 1,15 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 3,3 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 1,40 ευρώ.

Η Morgan Stanley θέτει για τη μετοχή της Eurobank με τιμή στόχο στα 1,07 ευρώ, για την Alpha Bank τα 1,40 ευρώ και για την Πειραιώς θέτει τιμή- στόχο τα 1,52 ευρώ.

Η NBG Securities αναβαθμίζει τη σύστασή της για την Alpha Bank σε outperform, διατηρώντας την τιμή-στόχο του 1,30 ευρώ, ενώ επιβεβαιώνει τη σύσταση neutral για τις Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, με νέα τιμή-στόχο για την πρώτη στο 1 ευρώ από 0,85 ευρώ πριν, και αμετάβλητη στο 1,50 ευρώ για τη δεύτερη.

Σε αναβάθμιση των συστάσεων για την Alpha και την Πειραιώς και αύξηση τιμής στόχου για Alpha, Eurobank και Εθνική, προχώρησε και η HSBC.

Συγκεκριμένα, αναβάθμισε την σύσταση για την Alpha σε "buy" από "hold" με τιμή-στόχο 1,4 ευρώ ανά μετοχή από 1,2 ευρώ προηγουμένως και για την Πειραιώς σε "buy" από "hold".

Παράλληλα, αύξησε την τιμή στόχο για την Eurobank στα 1,3 ευρώ ανά μετοχή από 1 ευρώ προηγουμένως και για την Εθνική στα 3,55 ευρώ ανά μετοχή από 3,4 ευρώ προηγουμένως.

