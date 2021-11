Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον - Αυστραλία: Κρούσματα σε εμβολιασμένους

Εντοπίστηκαν και στην Αυστραλία δύο κρούσματα της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού, που «ταξιδεύει» σε όλο τον κόσμο πλέον.

Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντοπίστηκαν δύο κρούσματα του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορονοϊού σε δύο ταξιδιώτες που έφτασαν στο Σίδνεϊ από το νότιο τμήμα της Αφρικής.

Το υπουργείο Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην ανατολική Αυστραλία, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν τεστ τα οποία επιβεβαίωσαν την παρουσία του νέου αυτού στελέχους σε δύο ταξιδιώτες που έφτασαν χθες Σάββατο στο Σίδνεϊ.

Οι δύο ταξιδιώτες επέβαιναν σε πτήση της Qatar Airways και έφτασαν στην Αυστραλία μέσω της Ντόχα του Κατάρ, επεσήμαναν οι υγειονομικές αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Βρέθηκαν θετικοί στην covid-19 κατά την άφιξή τους στο Σίδνεϊ, γεγονός που ώθησε τις αρχές να εξετάσουν αν έχουν μολυνθεί από το παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον, το οποίο εντοπίστηκε πρώτη φορά στη Νότια Αφρική.

"Τα δύο θετικά κρούσματα, που ήταν ασυμπτωματικά, βρίσκονται σε απομόνωση σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια. Τα δύο αυτά άτομα ήταν ανοσοποιημένα πλήρως" κατά της covid-19, πρόσθεσε το υπουργείο της αυστραλιανής πολιτείας.

Δώδεκα ταξιδιώτες από το νότιο τμήμα της Αφρικής που έφτασαν στην Αυστραλία με την ίδια πτήση έχουν επίσης τεθεί σε καραντίνα, παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν θετικοί στην covid-19.

Οι περίπου 260 επιβαίνοντες στην πτήση -επιβάτες και μέλη του πληρώματος-κλήθηκαν να παραμείνουν σε καραντίνα.

