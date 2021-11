Πολιτική

Γερουλάνος στον ΑΝΤ1: Αποσυγκέντρωση της εξουσίας και διαμοιρασμός του πλούτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα σχέδιά του.

«Αποσυγκέντρωση της εξουσίας για διαμοιρασμό του πλούτου», αυτή είναι η προτεραιότητα που έθεσε ο υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε χρειάζεται διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, αφού «πάμε σε πτώχευση, ως εγκλωβισμένοι σε ένα παραγωγικό μοντέλο που έχει πεθάνει».

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία αμφισβήτησε ότι κάποιο από τα δύο κόμματα θα στήριζε την αποκέντρωση της εξουσίας.

Ερωτηθείς τέλος, για το τι πρόταση θα έκανε στον Πρωθυπουργό για τη διαχείριση της πανδημίας, απάντησε πως το πρώτο που θα άλλαζε είναι «η αξιοπιστία σε όσα λέγονται στον κόσμο», αφού όπως είπε «δεν μπορείς να λες άλλα στο ΠΑΜΕ κι άλλα στον Άγιο Δημήτριο. Αλλού την αντιλήφθηκαν χαλαρά κι αλλού αυστηρά».

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: Το Ισραήλ κλείνει τα σύνορά του

Ελληνικές τράπεζες: Στροφή προς την οικονομική ανάπτυξη και πιστωτική επέκταση

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 36 σημεία