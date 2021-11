Κοινωνία

Δικηγορικοί Σύλλογοι: Στις κάλπες για νέους προέδρους

Οι δικηγόροι όλης της χώρας εκλέγουν σήμερα τους εκπροσώπους τους.

Από το πρωί έχουν ανοίξει οι κάλπες στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας προκειμένου να προσέλθουν οι δικηγόροι για την ανάδειξη νέων προέδρων και νέων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Σημειώνεται ότι οι εκλογές στους μεγάλους αριθμητικά Δικηγορικούς Συλλόγους θα συνεχιστούν και αύριο. Οι κάλπες θα κλείσουν 7 μ.μ.

Οι επαναληπτικές εκλογές (δεύτερος γύρος) θα διεξαχθεί 5 και 6 Δεκεμβρίου 2021. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί εφόσον στον πρώτο γύρο δεν συγκέντρωσε κανένας υποψήφιος πρόεδρος το 50% συν 1 των ψήφων. Ο συνολικός πανελλαδικός αριθμός των δικηγόρων που έχουν δικαίωμα ψήφου ανέρχεται στους 44.856.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δικαίωμα ψήφου έχουν 23.427 δικηγόροι, στην Θεσσαλονίκη 6.453 δικηγόροι, στον Πειραιά 2.298, στο Ηράκλειο της Κρήτης 802, στην Λάρισα 751, στην Πάτρα 748, στον Βόλο 564 κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρόεδροι στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας ανέρχονται στους 129, οι υποψήφιοι συνδυασμοί είναι 86 και οι υποψήφιοι σύμβουλοι 1.280.

Στις εκλογές της Αθήνας θα συμμετάσχουν 7 συνδυασμοί με υποψήφιο πρόεδρο, 4 συνδυασμοί χωρίς πρόεδρο και ένας ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος, που είναι ο απερχόμενος σήμερα πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων στην Αθήνα ανέρχεται στους 288.

