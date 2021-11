Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: τοπικά μέτρα τώρα για να κάνουμε Χριστούγεννα

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τα κρούσματα και τη νέα μετάλλαξη.

Για σταθεροποίηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής έκανε λόγο ο καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Εκτιμώντας την κατάσταση συνολικά στη χώρα, είπε πως συγκριτικά με άλλες χώρες «δεν είμαστε άσχημα, η θετικότητα είναι στο 1,5 και στις κόκκινες περιοχές φαίνεται να επιβραδύνεται».

Σχετικά με τα μέτρα, επέμεινε πως «ίσως χρειαστούν τοπικοί περιορισμοί τις επόμενες δύο εβδομάδες, ώστε να μην έχουμε μετάδοση τα Χριστούγεννα».

Παραδέχθηκε ότι, «ο μόνος δείκτης που ανεβαίνει είναι οι νεκροί και οι διασωληνωμένοι» εξηγώντας πως «οι εισαγωγές αφορούν κυρίως ανθρώπους άνω των 60 και στις ΜΕΘ άνω των 70 ετών, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεμβολίαστοι».

Ερωτηθείς, τέλος για τη μετάλλαξη Όμικρον και για τη μεταδοτικότητά της, είπε πως «περιμέναμε επικράτηση της Δέλτα τον Αύγουστο και μέσα στον Ιούλιο είχε επικρατήσει.

Οι πρώτες ενδείξεις της Όμικρον δείχνουν ότι είναι πολύ πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Δεν ξέρουμε αν θα επικρατήσει, ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο μεταδοτική.

Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντική η ιχνηλάτιση», κατέληξε.





