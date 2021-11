Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Με ντέρμπι η αυλαία της 11ης αγωνιστικής

Το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων για την 11η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα.

Με το μεγάλο ματς, ΠΑΟΚ-Άρης (19:30) και την αναμέτρηση, Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός (19:30) πέφτει σήμερα (28/11) η «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, με το ντέρμπι της Τούμπας να «κλέβει την παράσταση». Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από την ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (2-0), ενώ την Πέμπτη (25/11) έμεινε στο 0-0 με την Σλόβαν στο Conference League, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότεερο την υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του ο Άρης προέρχεται από τον εντός έδρας διασυρμό από τον ΠΑΣ Γιάννινα (0-5) και θέλει πάση θυσία να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και για να σταματήσουν οι «μουρμούρες» που έφερε η βαριά ήττα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η «αυλαία» θ΄ ανοίξει στο Ηράκλειο της Κρήτης (15:00), όπου ο εξαιρετικός εφέτος ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Ιωνικό, ενώ την ίδια ώρα στο Καραϊσκάκη, ο πρωτοπόρος και αήττητος, Ολυμπιακός, θα φιλοξενήσει τον Βόλο, που θα παραταχθεί με έξι απουσίες.

Τέλος, το βράδυ (19:30), ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στις νίκες του, μετά το 3-1 στην Λαμία, υποδεχόμενος τον Παναιτωλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το σημερινό πρόγραμμα:

15:00 ΟΦΗ - Ιωνικός / COSMOTE SPORT 2 HD

15:00 Ολυμπιακός - Βόλος / Novasports Prime

19:30 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός / COSMOTE SPORT 1 HD

19:30 ΠΑΟΚ - Άρης / Novasports Prime

