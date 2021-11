ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ελένη Τοπαλούδη: Τρία χρόνια από την άγρια γυναικοκτονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χρονικό του εγκλήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο και συνεχίζει να προκαλεί φρίκη.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την άγρια δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, η οποία συγκλόνισε όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά ολόκληρη την Ελλάδα.

Τρία χρόνια πριν, η κοινή γνώμη «παγώνει» από τον εντοπισμό στις 28 Νοεμβρίου της σορού νεαρής κοπέλας σε κόλπο στους Πεύκους.

Η συνέχεια είναι συγκλονιστική. Πρόκειται για φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει πέσει θύμα άγριας δολοφονίας τη νύχτα από τις 27 προς 28 Νοεμβρίου.

Η τοπική κοινωνία εξαγριώνεται με όσα βλέπουν σταδιακά το φως της δημοσιότητας.

Οι μνήμες είναι ακόμα νωπές από όσα συνέβησαν ακριβώς τρία χρόνια πριν, όταν το Λιμενικό ενημερώθηκε για τον εντοπισμό σορού σε έναν απόμακρο κόλπο στους Πεύκους.

Αυτή ήταν η αρχή για την αποκάλυψη ενός στυγερού εγκλήματος εις βάρος της νεαρής φοιτήτριας. Το σοκ ήταν ακόμα μεγαλύτερο, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι δολοφόνοι ήταν δύο νεαρά παιδιά, μόλις 19 και 21 ετών.

Το ειδεχθές έγκλημα έχει καταγραφεί ως ένα από τα αγριότερα στη χώρα μας.

Τα μέσα ενημέρωσης, από την μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην υπόθεση της δολοφονίας και κάθε μέρα, όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα υπέφερε η φοιτήτρια όσο προσπαθούσε μέχρι την τελευταία ικμάδα της δύναμής της για να κρατηθεί στη ζωή, προκαλούν οργή, πόνο, θυμό και το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Οι αποκαλύψεις για το ειδεχθές έγκλημα διαδέχονται η μία την άλλη, τα στοιχεία είναι ανατριχιαστικά για τον τρόπο που θανατώθηκε η άτυχη φοιτήτρια, η κοινή γνώμη συγκλονίζεται, η τοπική κοινωνία «βράζει»…

Στις 2 Δεκεμβρίου 2018 καταθέτει στις αρχές ο ιδιοκτήτης του λευκού βαν, που εθεάθη κοντά στο σπίτι της νεαρής, και στο οποίο φέρεται να επιβιβάστηκε.

Στις Αρχές καταθέτει και ένας νεαρός Αλβανός, φίλος του γιου του ιδιοκτήτη του βαν.

Οι δύο άνδρες φέρονται να έχουν πέσει σε αντιφάσεις στις καταθέσεις τους… Το κουβάρι του φρικιαστικού εγκλήματος, έχει αρχίσει να ξετυλίγεται.

Δύο χρόνια μετά, οι δύο κατηγορούμενοι εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και κάθειρξη 15 ετών για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού. Σήμερα η «δημοκρατική» παρουσιάζει το χρονικό μέχρι την αποκάλυψη της φρικτής δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Περί ώραν 08.45 το Λιμενικό ενημερώθηκε για την ύπαρξη σορού στον κόλπο «Φώκια». Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 25 – 35 ετών, ύψους 1.75 μέτρων, με κανονική σωματική διάπλαση, μαύρα μαλλιά που φέρει ένα τατουάζ «τριαντάφυλλο» χρώματος μαύρου και κόκκινου, μεγέθους 20 εκατοστών στη γάμπα του δεξιού της ποδιού.

Έφερε εκδορές και εκχυμώσεις στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Το πτώμα της βρέθηκε γυμνό, φορώντας λυμένο έναν μώβ στηθόδεσμο. Τα τραύματα που φέρει αποδίδονται σε πτώση στα βράχια καθώς το σώμα της παρασυρόταν από τα κύματα.

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Οι γονείς υποβάλλουν δήλωση εξαφάνισης

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Δύο συμφοιτήτριές της μετέβησαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου όπου και επιβεβαίωσαν την ταυτότητά της, κυρίως από το τατουάζ που είχε στο πόδι της.

Σάββατο 1ηΔεκεμβρίου 2018

Ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη μετέβη στο νεκροτομείο για την αναγνώριση του πτώματος. Αναμένεται η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, αλλά και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαφωτιστούν πτυχές της υπόθεσης.

Ειδικό κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών του Λιμενικού Σώματος, φτάνει στη Ρόδο εσπευσμένα από την Αθήνα.

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Καταθέτει στις αρχές ο ιδιοκτήτης του λευκού βαν, που εθεάθη κοντά στο σπίτι της νεαρής, και στο οποίο φέρεται να επιβιβάστηκε.

Στις Αρχές καταθέτει και ένας νεαρός Αλβανός, φίλος του γιου του ιδιοκτήτη του βαν.

Οι δύο άνδρες φέρονται να έχουν πέσει σε αντιφάσεις στις καταθέσεις τους.

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Ο 19χρονος Αλβανός και ο 21χρονος ημεδαπός, δράστες καταθέτουν και πέφτουν σε αρκετές αντιφάσεις.

Φέρεται να προκύπτει ότι οι δύο άνδρες πρότειναν στη φοιτήτρια, να συνευρεθούν ερωτικά στο σπίτι του Ροδίτη τους Πεύκους, όπου φαίνεται ότι η 21χρονη δεν συμφώνησε και ξέσπασε καβγάς.

Στη συνέχεια, ο Αλβανός φέρεται να κατάφερε χτυπήματα στη νεαρή γυναίκα, χτυπώντας την με σίδερο σιδερώματος στο κεφάλι και να την έπιασε από το λαιμό.

Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της από τραύμα στο κεφάλι και τότε οι δύο φερόμενοι ως δράστες του εγκλήματος, αποφάσισαν να “ξεφορτωθούν” την άτυχη φοιτήτρια, την οποία μετέφεραν με ένα φορτηγάκι στη δύσβατη περιοχή “Φώκια”, στους Πεύκους, πετώντας την στη θάλασσα από μεγάλο ύψος, όπου και βρέθηκε το πτώμα της, το πρωί της Τετάρτης 28 Νοεμβρίου.

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Οι δύο νεαροί οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έγγραφη απολογία είχε ληφθεί μόνο από τον 19χρονο, ο οποίος παρουσίασε τη δική του εκδοχή.

Ο 21χρονος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, δήλωσε ότι αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, ότι διορίζει ως συνηγόρους του τους δικηγόρους κ.κ. Ακη Δημητριάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλο (Αθηνών) και περαιτέρω ότι αιτείται 48ωρη προθεσμία.

Σε ό,τι αφορά την απολογία του Αλβανού συγκατηγορούμενου του, ήδη οι συνήγοροι υπεράσπισής του κ. Στέλιος Κιουρτζής και η συνεργάτιδά του κ. Έλλη Σταυριανάκη και ο κ. Κώστας Διακονής θα την προσβάλουν ως άκυρη καθώς ελήφθη χωρίς την παρουσία τους. Υποστηρίζουν ότι η «ομολογία» του αποτελεί προϊόν πίεσης των λιμενικών.

Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν σιδεροδέσμιοι στα γραφεία της Σήμανσης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση φορώντας και αλεξίσφαιρα.

Τα μέτρα προστασίας ήταν δρακόντεια καθώς από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί πέριξ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου και ορισμένοι απειλούσαν να τους λιντσάρουν.

Την ίδια μέρα, πραγματοποιείται αυτοψία στην οικία στους Πεύκους που οδήγησαν την 21χρονη οι δράστες. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Δημ. Φερεντίνος ασκεί ποινική δίωξη εις βάρος τους για ανθρωποκτονία από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά και για βιασμό από κοινού και παρέπεμψε τη δικογραφία στην αναπληρώτρια Ανακρίτρια, που προχώρησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Η Ελένη Τοπαλούδη, οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία σε κοιμητήριο στη γενέτειρά της στο Διδυμότειχο.

Την ίδια μέρα, οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και για βιασμό από κοινού, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ρόδου, που τους επανέλαβε τις κατηγορίες, που τους έχουν ήδη απαγγελθεί και τους έδωσε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή και ώρα 13.00 για να απολογηθούν.

Ο ένας επιδιώκει να επιρρίψει την ευθύνη στον άλλο και τα όσα υποστήριξαν προφορικά αλληλοαναιρούνται.

Οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν σοκ. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το άψυχο σώμα της κοπέλας αποκάλυψε ότι η άτυχη νεαρή μαρτύρησε στα χέρια των δολοφόνων της. Εκτός από το χτύπημα στο κεφάλι, υπάρχουν και άλλα ευρήματα που δείχνουν ότι την κακοποίησαν βάναυσα. Το συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι η κοπέλα ήταν ζωντανή όταν την πέταξαν στη θάλασσα. Αν την πήγαιναν στο νοσοκομείο, σήμερα θα ζούσε, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Ρόδου.

Παράλληλα, εντοπίζονται κοντά στο σημείο που βρέθηκε το άψυχο σώμα της 21χρονης, τα ρούχα που φορούσε, πλην του εσωρούχου της αλλά και το ηλεκτρικό σίδερο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να της επιφέρουν τραύμα στο πρόσωπο εντός της εξοχικής κατοικίας.

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Eνας νέος κύκλος ερευνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα μετά την ολοκλήρωση της λήψεως απολογιών από τους κατηγορούμενους.

Παρουσιάστηκαν αυτοβούλως ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου, δύο λιμενικοί. Ο ένας διατείνεται ότι ο 21χρονος Ροδίτης σε ανύποπτο χρόνο, ενώ είχε προσαχθεί ενώπιον των λιμενικών αυθόρμητα, του είπε ότι ήταν ο 19χρονος φίλος του εκείνος που χτύπησε την φοιτήτρια και συγκεκριμένα αρχικά καταφέρνοντάς της μια μπουνιά στο πρόσωπο και ακολούθως με το ηλεκτρικό σίδερο κατ’ επανάληψη επειδή προσέβαλε τον ανδρισμό του. Ο λιμενικός, διατείνεται παραπέρα ότι ο 21χρονος του είπε ότι η φοιτήτρια εκλιπαρούσε να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο και ότι την πέταξαν στα βράχια κατόπιν συναπόφασής τους.

Ο συνάδελφός του στην κατάθεσή του υποστήριξε παραπέρα ότι ο 19χρονος οδηγήθηκε παρουσία τους στην οικία της οικογένειας του 21χρονου στους Πεύκους και εκεί τους υπέδειξε το σημείο όπου βίασαν το θύμα, ενώ όταν του ζητήθηκε να τους οδηγήσει στη θαλάσσια περιοχή, όπου την πέταξαν από τα βράχια δεν γνώριζε το δρομολόγιο, ενώ θυμήθηκε το σημείο όταν έφτασαν σε απόσταση λίγων μέτρων από αυτό.

Οι γονείς της 21χρονης φοιτήτριας δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κ. Αλέξη Κούγια και του συνεργάτη του κ. Σάββα Παυλίδη, υπέβαλαν δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής.

Η τακτική Ανακρίτρια Ρόδου παρήγγειλε τη διενέργεια και νέας έρευνας μετά την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών του θύματος.

Ο ιατροδικαστής Ρόδου κ. Παναγιώτης Κοτρέτσος, υπέβαλε την έκθεση ιατροδικαστικής εξέτασης του θύματος. Επισημαίνει ότι δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βεβαιότητα σημεία υποδηλωτικά πρόσφατης συνουσίας λόγω της παραμονής του σώματος εντός της θάλασσας. Προσδιορίζει τον θάνατο της μεταξύ 20.00 ώρας της 27/11/2018 και της 06.00 ώρας της 28/11/2018 μέσα στη θάλασσα από πνιγμό. Τονίζει ότι οι εν ζωή γενόμενες κακώσεις (οι κρανιοεγκεφαλικές και του λαιμού που αποδίδονται σε απόπειρα στραγγαλισμού) προϋπήρχαν της εισόδου του σώματος στο νερό με εκτιμώμενο χρόνο πρόκλησής τους το πολύ δύο ώρες πριν. Αποδίδει τον θάνατό της συνεπεία πνιγμού εξ εισροφήσεως ύδατος επί εδάφους κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Στο δικαστικό μέγαρο Ρόδου συγκεντρώθηκε από το πρωί πλήθος κόσμου και προκλήθηκαν μικροεπεισόδια τα οποία δεν πήραν διάσταση εξαιτίας της παρουσίας ισχυρής δύναμης αστυνομικών και λιμενικών πέριξ και εντός του κτηρίου. Τα μέτρα φύλαξης των δύο δολοφόνων ήταν δρακόντεια ενώ εξαγριωμένοι πολίτες εξύβρισαν τους κατηγορούμενους και ορισμένοι επεδίωξαν να τους πλησιάσουν για να τους λιντσάρουν.

Οι κατηγορούμενοι στην κυριολεξία φυγαδεύτηκαν από το δικαστικό μέγαρο.

Την ίδια μέρα σε επίσημες ανακοινώσεις προχώρησε το Λιμενικό Σώμα. Όπως αναφέρθηκε, έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης αξιοποιώντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας. Τονίζεται ότι οι δράστες, μετά την πράξη τους, επέστρεψαν στην εξοχική κατοικία, καθάρισαν αίματα και το εσωτερικό και μάζεψαν ρούχα και άλλα αντικείμενα τα οποία πέταξαν στη βραχώδη περιοχή και βρέθηκαν από τους λιμενικούς.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα οδηγήθηκαν στις φυλακές οι φερόμενοι ως δράστες της δολοφονίας της άτυχης φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο.

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Τίτλοι τέλους έπεσαν στην πολύκροτη δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, με την απόφαση να γίνεται δεκτή με συνθήματα κατά των γυναικοκτονιών και υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών από τους συγκεντρωμένους έξω από την αίθουσα του Εφετείου.

Ισόβια κάθειρξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τον καθένα από τους δυο κατηγορουμένους της υπόθεσης Τοπαλούδη και κάθειρξη 15 ετών για τον καθένα για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού αποφάσισε το δικαστήριο.

Την ποινή αυτή ζήτησε και η εισαγγελέας της δίκης, ενώ απορρίφθηκαν και τα ελαφρυντικά των κατηγορουμένων.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάπας Φραγκίσκος: Ως προσκυνητής στις πηγές της ανθρωπιάς θα ξαναπάω στη Λέσβο

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: γέννησε διασωληνωμένη

ΠΑΟΚ – Άρης: Με ντέρμπι η αυλαία της 11ης αγωνιστικής