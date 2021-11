Πολιτισμός

Πρεμιέρα για το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Στις αίθουσες τηρήθηκε το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο και απόλυτη προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια μικρών και μεγάλων.

Ξεκινά αύριο το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, που έως τις 4 Δεκεμβρίου επιστρέφει, με ενθουσιασμό, στον φυσικό του χώρο:

Στις αίθουσες του Πύργου και της Αμαλιάδας, τηρώντας το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μικρών και μεγάλων.

Ταινίες θα προβληθούν συνολικά σε 12 αίθουσες, αφού παράλληλα θα πραγματοποιηθούν προβολές και στην Πάτρα, το Αγρίνιο, τη Ζάκυνθο, την Καλαμάτα, τα Λεχαινά, τη Γαστούνη και τη Ζαχάρω.

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ με φυσική παρουσία, οι δραστηριότητές του θα μεταφερθούν στο διαδίκτυο από 4 έως 12 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν παιδιά και νέοι απ' όλη την Ελλάδα, καθώς και από απομακρυσμένα σχολεία. Φέτος, παιδιά και νέοι από όλη τη χώρα, μπορούν επίσης να λάβουν μέρος σε online κινηματογραφικά εργαστήρια.

Σημειώνεται ότι πέρυσι, από την ψηφιακή πλατφόρμα online.olympiafestival.gr, παρακολούθησαν το Φεστιβάλ 70.000 θεατές. Η έναρξη του 24ου Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με το «Rosa, Rosae - La guera civil» του Κάρλος Σάουρα, ένα αντιπολεμικό εξάλεπτο αριστούργημα του μεγάλου Ισπανού σκηνοθέτη, εμπνευσμένο από τις παιδικές του αναμνήσεις επί Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Και η φετινή διοργάνωση αποτελείται από 3+1 πυλώνες:

24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

21η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio

School Cinema - δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης

Δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης.

Στα διαγωνιστικά προγράμματα του 24ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 21ης Camera Zizanio (δημιουργίες μικρού μήκους παιδιών και νέων από όλο τον κόσμο), εκπροσωπούνται συνολικά 70 χώρες: 35 ευρωπαϊκές και 35 από τον υπόλοιπο κόσμο, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Προσεκτικά επιλεγμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δημήτρη Σπύρου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που καταπιάνονται με όλα όσα απασχολούν τα παιδιά και τους νέους στον σύγχρονο κόσμο: φιλία, οικογένεια, έρωτας, σχέσεις, σχολείο, σόσιαλ μίντια αλλά και προσφυγικό, πόλεμος, ασθένειες, απώλεια, πανδημία, γυναικεία κακοποίηση.

Ταινίες που υμνούν τη χαρά της ζωής κι άλλες που τολμούν να δείξουν τα δεινά των καιρών μας και ατόφια την ανθρώπινη συνθήκη χωρίς να «μακιγιάρουν» την πραγματικότητα για τα παιδιά. Πριν λίγο καιρό άλλωστε, η Διεθνής Ένωση του Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ), απένειμε το βραβείο συνολικής προσφοράς για το έτος 2021 στον Δημήτρη Σπύρου, χαρακτηρίζοντας τον ως «το σημαντικότερο πρόσωπο στην ιστορία του παιδικού κινηματογράφου στην Ελλάδα». 'Ένα σημαντικό βραβείο που αντανακλά την γενικότερη στάση του Φεστιβάλ Ολυμπίας απέναντι στο νεαρό θεατή.

Τρίτος πυλώνας του Φεστιβάλ είναι οι δραστηριότητες κινηματογραφικής εκπαίδευσης με τον γενικό τίτλο School Cinema. Πρόκειται για ένα σύνολο 80, περίπου, κινηματογραφικών και άλλων εργαστηρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων που απευθύνονται τόσο σε παιδιά και νέους, όσο και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Μεταξύ αυτών των εργαστηρίων ξεχωρίζει το «Mythos Project», ένα πολυεθνικό εργαστήριο κινηματογραφικής δημιουργίας, το οποίο λειτουργεί φέτος για 11η συνεχόμενη χρονιά.

Είναι το μακροβιότερο κινηματογραφικό εργαστήριο του είδους του στην Ευρώπη και αναμφισβήτητα το σημαντικότερο από άποψη συμμετοχών και παραγόμενου έργου, σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου ήδη το 2017.

Αναμένεται να συμμετάσχουν σ' αυτό το εργαστήριο 100 παιδιά από 12 χώρες της Ευρώπης. Τέλος, το Pitching Lab, μια από τις ποικίλες δράσεις του τέταρτου πυλώνα του φεστιβάλ, επαγγελματίες κινηματογραφιστές παρουσιάζουν τις ιδέες τους για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους για παιδιά και νέους. Στο φετινό «Creative Ideas» θα συμμετάσχουν 12 από ένα σύνολο 38 προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Φέτος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Φεστιβάλ Ολυμπίας άλλη μια ιστορική μελέτη του Νίκου Θεοδοσίου, σκηνοθέτη, ιστορικού του κινηματογράφου και υπεύθυνου για την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Camera Zizanio». Η μελέτη έχει τίτλο «Όταν ο κινηματογράφος πήγε στο ελληνικό σχολείο ... και γύρισε με κλάματα! Το χρονικό της "ταραγμένης" σχέσης του κινηματογράφου με τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1900 ως το 1997» και καλύπτει τον «σύντομο εικοστό αιώνα» της πολύπαθης σχέσης κινηματογράφου και σχολείου στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου αυτού μαζί με την πρόσφατη έκδοση του Δημήτρη Α. Παπαδόπουλου «Κινηματογραφική Εκπαίδευση. Τέχνη, πολιτισμός και παιδαγωγική», Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης - Πυξίδα της Πόλης, 2021.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων ωφελούμενων στις προβολές και τις λοιπές δραστηριότητες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Camera Zizanio είναι δωρεάν.

