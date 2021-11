Πολιτισμός

Αιμιλιανός Σταματάκης – “Ρινόκερος”: Ο αντικαταστάτης του Άρη Σερβετάλη

Ανακοινώθηκε ο αντικαταστατής του Άρη Σερβετάλη καθώς και η συνέχιση των παραστάσεων.

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στις 16 Δεκεμβρίου με πρωταγωνιστή τον Αιμιλιανό Σταματάκη.

Η ανακοίνωση του θεάτρου:

Η ομάδα του «Ρινόκερου» και ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας με πίστη στη αξία της θεατρικής πράξης ανασυντάσσονται και με την αγάπη του θεατρόφιλου κοινού σε λίγες μέρες ο «Ρινόκερος» μας θα ανέβει και πάλι στη σκηνή με την σύμπραξη του αγαπημένου μας ηθοποιού Αιμιλιανού Σταματάκη που έχει την χαρά και την τόλμη να αναμετρηθεί με τον ρόλο του Μπερανζέ.

Οι πρόβες έχουν ήδη αρχίσει.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας μας και τον ευχαριστούμε.

Οι Παραστάσεις του «Ρινόκερου» θα επαναληφθούν από τις 16 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Κιβωτός

Θέατρο Κιβωτός

