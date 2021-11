Κοινωνία

Καιρός: Νέα επιδείνωση το απόγευμα της Κυριακής

Φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν εκ νέου από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από τα δυτικά, οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και βόρειας χώρας έως τις βραδινές ώρες. Στα δυτικά τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις μικρού μεγέθους.

Ο βροχερός καιρός αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, ενώ με την παράλληλη πτώση της θερμοκρασίας χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πρόσκαιρα στα ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

