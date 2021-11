Κοινωνία

Πεύκη: Διάρρηξη με λεία “μαμούθ”

Σύμφωνα με την καταγγελία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έκαναν «φτερά».

Διάρρηξη με λεία «μαμούθ» σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή της Πεύκης, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα γύρισε στο σπίτι του γύρω στις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου και είδε παραβιασμένο το παράθυρο της ισόγειας κατοικίας στην οποία διαμένει, στην οδό Μιαούλη 20.

Όπως διαπίστωσε έλειπε μια τσάντα που περιείχε 350.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

