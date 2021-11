Οικονομία

Αχτσιόγλου: Η Κυβέρνηση μειώνει τη χρηματοδότηση στο ΕΣΥ εν μέσω πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση με αφορμή την κατάθεση του Προϋπολογισμού για το 2022, από την αρμόδια Τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Έντονη κριτική για μείωση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ ασκεί η Έφη Αχτσιόγλου στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως «δεν είναι δυνατόν να λέει ότι είναι επαρκής η στήριξη του ΕΣΥ», όταν «συμπολίτες μας διασωληνώνονται και πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ» και ενώ «όπως έγινε γνωστό, πάνω από 130 ασθενείς, που θα έπρεπε να είναι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ».

Μιλώντας στον ρ/σ Realfm 97,8, η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε ότι «η κυβέρνηση κατάρτισε τον Προϋπολογισμό του 2022 βασισμένη στην παραδοχή ότι "τελειώνουμε με την πανδημία", το είπε ευθέως ο κ. Σκυλακάκης στη Βουλή». Αυτό, σημείωσε, «αντανακλάται και στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα Υγείας». Επιπλέον υποστήριξε ότι η ΝΔ «δεν έμαθε από την πανδημία ότι πρέπει να ενισχύουμε σταθερά και στιβαρά το δημόσιο σύστημα Υγείας».

Η κ. Αχτσιόγλου τόνισε επιπλέον ότι ο Προϋπολογισμός του 2022 «αφαιρεί το σύνολο των μέτρων στήριξης της κοινωνίας και αφήνει απροστάτευτους εργαζόμενους, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει ενσωματωμένη την κυβερνητική αντίληψη ότι δεν αλλάζει τίποτα, ακόμα και αν οι αλλεπάλληλες κρίσεις μας χτυπούν την πόρτα».

Κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση ότι «επιβάλλει μία πολύ μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή, της τάξης των 10 δισ. μέσα σε μία χρονιά, την οποία θα πληρώσει η ελληνική κοινωνία». Επίσης την κατηγορεί ότι «επενδύει σε έσοδα από κατ' εξοχήν άδικους φόρους, που χτυπούν τα λαϊκά νοικοκυριά και τα μεσαία στρώματα». Τονίζει επίσης ότι ενώ η κυβέρνηση «προβλέπει ανάπτυξη 4,5% το 2022, η αύξηση εσόδων από ΦΠΑ θα είναι της τάξης του 10%».

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση αντί να πάρει μέτρα ουσιαστικής προστασίας της κοινωνίας από τις ανατιμήσεις, εκμεταλλεύεται την ακρίβεια ως μέσο αύξησης φορολογικών εσόδων», τονίζοντας ότι αυτή είναι μία «καθαρά αντικοινωνική πολιτική». Είπε ότι αυτό που θα ανακούφιζε ουσιαστικά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η «αναγκαία μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων, για όσο διαρκεί το κύμα της ακρίβειας»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρξει σταθερή στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας, στελέχωση με μόνιμες προσλήψεις, ενίσχυση των υποδομών και της πρωτοβάθμιας υγείας, όπως προβλέπει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το νέο ΕΣΥ», καθώς επίσης και ένας «εντελώς διαφορετικός σχεδιασμός για την επέκταση του εμβολιαστικού προγράμματος, στο οποίο η κυβέρνηση έχει αποτύχει να πείσει τους πολίτες».

Ειδήσεις σήμερα:

Πεύκη: Διάρρηξη με λεία “μαμούθ”

Μινεάπολη: νεκρός 5χρονος από πυρά εφήβου

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: γέννησε διασωληνωμένη