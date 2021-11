Κοινωνία

Συμβούλιο της Επικρατείας: Αναστολή εργασιών λόγω “μπλακ άουτ”

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε το κτήριο του ΣτΕ. Θέμα... ημερών η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Λόγω βλάβης του μετασχηματιστή μέσης τάσεως, δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση του κτηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης την… Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, «δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, ως εκ του ότι η λειτουργία των υπηρεσιών του Δικαστηρίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥΔΔ), αλλά και για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, αναστέλλονται οι εργασίες του Δικαστηρίου τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, Τρίτη 30 Νοεμβρίου και Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021.

Οι προθεσμίες που λήγουν κατά τις τρεις αυτές ημέρες λήγουν την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021. Ειδικώς, οι δηλώσεις του άρθρου 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 περί παράστασης των διαδίκων χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο για τις υποθέσεις που συζητούνται στις 2 Δεκεμβρίου 2021 μπορεί να υποβληθούν μέχρι τις 14:00 της ημέρας αυτής.

Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του Δικαστηρίου, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία συζήτησης των υποθέσεων που φέρονται προς συζήτηση κατά τις ημέρες αναστολής των εργασιών του.»

