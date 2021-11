Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “λαχτάρησε” κόντρα στον Βόλο

Οι “ερυθρόλευκοι” βρήκαν στις καθυστερήσεις το γκολ που τους χάρισε τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ματιέ Βαλμπουενά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε στον Ολυμπιακό μία δύσκολη νίκη με σκορ 2-1 επί του Βόλου στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, σε παιχνίδι για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Θεσσαλοί, που είδαν τον Τόμας Βατσλίκ να αποκρούει το πέναλτι του Τομ φαν Βέερτ στο 10ο λεπτό, είχαν ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 με τον Ολλανδό επιθετικό το γκολ που είχε πετύχει από την “άσπρη βούλα” ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 85ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι - που ξεκίνησαν το ματς με έντεκα ξένους - έχασαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 9’, όταν κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Αντριέν Ρεγκατέν από τον Βατσλίκ. Ο Τσέχος τερματοφύλακας, όμως, απέκρουσε την εκτέλεση του Φαν Βέερτ, ενώ στην επαναφορά ο Ολλανδός επιθετικός αστόχησε με το κεφάλι.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και κατέγραψαν δυο σπουδαίες ευκαιρίες σε διάστημα τεσσάρων λεπτών: στο 18’ σε κεφαλιά του Γιαν Εμβιλά, ο Μπόρις Κλέιμαν πραγματοποίησε πολύ δύσκολη επέμβαση, ενώ στο 21’ το σουτ του Ρόνι Λόπες σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ισραηλινού. Παρά την πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός, δεν άλλαξε κάτι ως το τέλος του πρώτου μέρους που είχε αρκετή ένταση.

Το δεύτερο ημίχρονο κυλούσε δίχως κάτι το ιδιαίτερο. Μέχρι που στο 80’ ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ ανατράπηκε από τον Κέβιν Ροσέρο, με τον Αριστομένη Κουτσιαύτη να δείχνει την άσπρη βούλα - απόφαση που επιβεβαίωσε ο VAR. Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση, ο Γκιγιέρμο Αμπασκάλ ζήτησε από τους παίκτες του να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Επέστρεψαν, έπειτα από πέντε λεπτά, με τον Ελ Αραμπί να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι για το 1-0.

Ο Βόλος δεν το παράτησε και ισοφάρισε με τον Φαν Βέερτ, με τον Ολλανδό να εκμεταλλεύεται την κακή αντίδραση του Ουσεϊνού Μπα.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως, με υπέροχο απευθείας φάουλ ο Βαλμπουενά χάρισε το “τρίποντο” στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς επέστρεψε στο +6 από την ΑΕΚ με την έκτη διαδοχική νίκη της, τη στιγμή που ο Βόλος έχει μαζέψει μόλις δυο βαθμούς στο διάστημα αυτό, βγαίνοντας από την πρώτη εξάδα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Μαρτίνς): Βατσλίκ, Μπουχαλάκης, Εμβιλά (71’ Ελ-Αραμπί), Λόπες (60’ Βαλμπουενά), Καμαρά Α. (46’ Καμαρά Μ.), Μπα Ο., Λαλά (46’ Ανδρούτσος), Τικίνιο, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ, Ροντρίγκες (46’ Μασούρας).

Βόλος (Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Ρομέρο, Ρίνερ, Φεράρι, Πουρίτα (59’ Γκουλέν), Σοάρες (66’ Τσοκάνης), Ροσέρο (75’ Βοϊτκόφσκι), Ρεγκατέν, Ορόζ (74’ Νίνης), Μπαρτόλο, Φαν Βέερτ.

