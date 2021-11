Πολιτική

Χαριλάου Τρικούπη: Ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ δεσπόζει στην ανακαινισμένη πρόσοψη (εικόνες)

Σε φορτισμένο κλίμα και με πολιτικά μηνύματα το μνημόσυνο της Φώφης Γεννηματά και τα “αποκαλυπτήρια” στην Χαριλάου Τρικούπη.

Περίσσεψε, το μεσημέρι, η συγκίνηση στο Α΄ Νεκροταφείο όπου έγινε το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Ο σύζυγος, τα παιδιά, η οικογένεια και οι στενοί συνεργάτες της εκλιπούσης Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, μαζί με τους 6 υποψηφίους που ανταγωνίζονται για τη διαδοχή της στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ και έκαναν ανακωχή από την προεκλογική εκστρατεία τους, σχεδόν όλους τους βουλευτές του κόμματος, πολλά ιστορικά στελέχη (Κ. Λαλιώτης , Μ. Παπαιωάννου, κ.α.) καθώς και κομματικούς παράγοντες και φίλους του κόμματος, παρακολούθησαν το τρισάγιο που έγινε στο μνήμα της.

Το κλίμα ήταν βαρύ και δεν υπήρχε διάθεση για πολιτικές συζητήσεις. Σε μεμονωμένα “πηγαδάκια” μόνο, λίγες κουβέντες για την πορεία της προεκλογικής εκστρατείας για τη διαδοχή της Φώφης Γεννηματά και για την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και της παρακαταθήκης που άφησε στη παράταξη.

Αμέσως μετά οι περισσότεροι εκ των παρόντων πήγαν στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου αποκαλύφθηκε η ανακαινισμένη πρόσοψή του κτηρίου, έργο που είχε ξεκινήσει η Φώφη Γεννηματά εγκρίνοντας τα σχέδια της αρχιτέκτων και πρώην βουλευτού, και μέλος της Κ.Ε του ΚΙΝΑΛ, Νίκης Φούντα. Παρόντες οι 4 εκ των υποψηφίων (Γ. Παπανδρέου, Νίκος Ανδρουλάκης, Π. Γερουλάνος και Π. Χρηστίδης).

Ο στενός της συνεργάτης και διευθυντής του κόμματος, Νίκος Σαλαγιάννης, μίλησε για «το “πατρικό σπίτι” όλων όσοι συνδεθήκαμε και συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ στη μεγάλη ιστορική του διαδρομή. Έγινε, όμως, το “σπίτι” και όσων φίλων και συναγωνιστών συμπορευτήκαμε στο Κίνημα Αλλαγής, που με τόση πίστη και επιμονή προώθησε η Φώφη Γεννηματά», όπως είπε χαρακτηριστικά . «Ήθελε να το αποκαλύψει η ίδια, ως μια μικρή έκπληξη, αφιερωμένη σε όλα τα μέλη και τους φίλους της παράταξης μας. Αλλά μας πρόλαβαν τα απροσδόκητα γεγονότα. Η Φώφη Γεννηματά δεν θα έρθει σήμερα. Δεν είναι μαζί μας. Δεν πρόλαβε. “Έφυγε”… Είμαστε εδώ σήμερα, για να αποκαλύψουμε αυτήν τη μικρή έκπληξη που είχε αποφασίσει εκείνη. Αφιερωμένη σε όλα τα μέλη και τους φίλους μας, όπως το ήθελε. Εμείς όλοι, όμως, την αφιερώνουμε σήμερα και στη μνήμη της», υπογράμμισε ο στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά.

Συμπλήρωσε ότι «το Κίνημα Αλλαγής, που ως συνασπισμός κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, με πυρήνα πάντα το ΠΑΣΟΚ, ήταν στρατηγική επιλογή για την ενότητα του κατακερματισμένου χώρου του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Ήταν, όμως και τέκνο της ανάγκης στα χρόνια τα δίσεκτα για το κόμμα μας». Αναφέρθηκε στον συμβολισμό που έχει το ΠΑΣΟΚ και τις μνήμες και αναμνήσεις που έχει δημιουργήσει σε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, λέγοντας πώς «είναι μνήμες εγερτήριες, μνήμες τροφοδότριες των προσδοκιών μας, μνήμες προωθητικές των διεκδικήσεων μας για ένα καλύτερο μέλλον. Και κάτι ακόμη: οι μνήμες μας είναι ζωντανές και για να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας που δεν πρέπει να επαναληφθούν».

Ο διευθυντής του γραφείου της Φώφης Γεννηματά, Μανώλης Όθωνας, μιλώντας συγκινησιακά φορτισμένος κι απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο στην εκλιπούσα Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ τόνισε την παρακαταθήκη για την ενότητα της παράταξης που είναι το μείζον για τον επόμενο πρόεδρο και υπογράμμισε: «Κανείς δεν θα μπορέσει να παραδώσει στη λήθη όσα κατάφερες να εγγράψεις ως υποθήκη για τη χώρα, την Πολιτική και την παράταξή μας. Αυτό - καλό για τους ίδιους θα είναι - να το αποδεχθούν έστω και τώρα όσοι συστηματικά σε στοχοποιούσαν και επιχειρούσαν να σε απαξιώσουν. Γιατί όσοι επιμένουν ακόμα και μετά το θάνατο σου, απλά φαίνονται τόσο μικροί απέναντι στο δικό σου μεγαλείο», είπε ο κ. Όθωνας αφήνοντας αιχμές για πρόσφατα δημοσιεύματα εις βάρος της Φώφης Γεννηματά. Πρόσθεσε ότι «παρότι προσπάθησαν να αφήσουν στη σκιά την πολιτική σου παρουσία, υπερτονίζοντας το ανθρώπινο δράμα σου, η πολιτική σου προσφορά στη χώρα και στη παράταξη, ούτε διαγράφεται, ούτε παραγράφεται».

Έθεσε και το “στοίχημα” για τον επόμενο Πρόεδρο αναφέροντας: «Τώρα διαμορφώνονται οι κοινωνικές συνθήκες και οι πολιτικές προϋποθέσεις για το μεγάλο άλμα της παράταξης. Και βέβαια αναγνωρίζουν ότι η Φώφη Γεννηματά παρέλαβε αυτήν την Παράταξη, απαξιωμένη και κατακερματισμένη και δημοσκοπικά στο 2,8% τον Ιούνιο του 2015. Ο επόμενος Πρόεδρος θα την παραλάβει πάνω από το 10%. Μια Παράταξη που έχει ξανά καθαρή πολιτική ταυτότητα σε προοδευτική κατεύθυνση, με σημαντικά ανανεωμένο στελεχιακό δυναμικό και ολοκληρωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα της χώρας».

Συμπλήρωσε ότι όλα αυτά δεν έγιναν στον αυτόματο πιλότο αλλά με πολιτικό σχέδιο, πίστη στις αστείρευτες δυνάμεις αυτής της παράταξης και προσήλωση στο στόχο. «Με σεβασμό στο ΠΑΣΟΚ, όχι με εύκολα λόγια, αλλά με δύσκολες αποφάσεις. Το κράτησες ζωντανό, υπερασπίστηκες το έργο και την προσφορά του στον τόπο σε όλη του την διαδρομή, αναγνωρίζοντας την θετική συμβολή όλων των προκατόχων της. Συνολικά, ενιαία, χωρίς επιλεκτικές και αποσπασματικές κατατμήσεις, όπως γινόταν δυστυχώς συστηματικά μέχρι τότε. Κράτησες τον ήλιο φωτεινό και ψηλά στα ψηφοδέλτια μας και δημιούργησες το χώρο δημιουργικής συνύπαρξης όλων των πολιτικών ρευμάτων και συλλογικοτήτων της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης με το Κίνημα Αλλαγής. Χωρίς το οποίο δεν θα είμαστε σήμερα εδώ, ούτε θα υπήρχε χώρος εκπλήρωσης συλλογικών και προσωπικών φιλοδοξιών».

