ΗΠΑ – Ρωσία: Η Ουάσιγκτον απελαύνει δεκάδες Ρώσους διπλωμάτες

Η είδηση έγινε γνωστή από τον πρεσβευτή της Ρωσίας στις ΗΠΑ. Πάνω από 100 Ρώσοι διπλωμάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ μετά το 2016.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 27 ακόμη Ρώσοι διπλωμάτες και οι οικογένειές τους θα απελαθούν από τις ΗΠΑ και θα αναχωρήσουν στις 30 Ιανουαρίου.

"Οι διπλωμάτες μας απελαύνονται...Μια μεγάλη ομάδα συντρόφων μου, 27 άνθρωποι με τις οικογένειές τους, θα μας αφήσουν στις 30 Ιανουαρίου...Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού", δήλωσε αργά χθες το βράδυ σε συνέντευξή του στο Soloviev Live στο δίκτυο Youtube ο πρεσβευτής Ανατόλι Αντόνοφ.

Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει ότι πάνω από 100 από τους διπλωμάτες της με τις οικογένειές τους έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ από το 2016 όταν οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν.

Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου σχεδόν 200 Ρώσοι διπλωμάτες βρίσκονταν στη θέση τους στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένου του προσωπικού της ρωσικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είπε ότι το προσωπικό της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Ρωσία έχει μειωθεί σε 120 από 1.200 που ήταν στις αρχές του 2017 έπειτα από μια σειρά απελάσεων και περιορισμών.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα σταμάτησε την διεκπεραίωση μη διπλωματικής βίζας αυτό τον χρόνο και πρόσθεσε Ρώσους σε έναν κατάλογο "απάτριδων υπηκόων" που μπορούν να αιτηθούν βίζα σε άλλες χώρες.

