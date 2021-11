Κόσμος

Κορονοϊός – Ελβετία: Ηχηρό... “Ναι” στο δημοψήφισμα για τα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλύτερη της αναμενόμενης η πλειοψηφία, ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της επιβολής των έκτακτων μέτρων.

Οι Ελβετοί σήμερα ψήφισαν υπέρ της κυβερνητικής διαχείρισης της πανδημίας στο δημοψήφισμα που διενεργήθηκε ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη συνέχιση της επιβολής των έκτακτων μέτρων με στόχο την ανάσχεση των κρουσμάτων κορονοϊού.

Το αποτέλεσμα του σημερινού δημοψηφίσματος που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση εμφανίζει μεγαλύτερη του αναμενόμενου πλειοψηφία (62,01%) των ψηφοφόρων που είπαν ναι στη νομοθεσία, η οποία ψηφίστηκε νωρίτερα μέσα στον χρόνο για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και για την χρήση του υγειονομικού πάσου που απαιτείται για την είσοδο σε μπαρ, εστιατόρια και συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα έξι μηνών που οι Ελβετοί καλούνται σε δημοψήφισμα για να εγκρίνουν τη νομοθεσία διαχείρισης της covid-19. Τον Ιούνιο οι πολίτες είχαν στηρίξει σε ποσοστό 60% την τότε νομοθεσία.

Όλα τα πολιτικά κόμματα, με εξαίρεση το δεξιό Δημοκρατική Ένωση του Κέντρου (UDC), το μεγαλύτερο κόμμα στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, στηρίζουν το νομοσχέδιο.

Παράλληλα, στο δημοψήφισμα οι Ελβετοί ενέκριναν την πρόταση των συνδικάτων για τη στήριξη των νοσηλευτών και απέρριψαν την πρόταση για επιλογή με κλήρωση των ομοσπονδιακών δικαστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πεύκη: Διάρρηξη με λεία “μαμούθ”

Μινεάπολη: νεκρός 5χρονος από πυρά εφήβου

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: γέννησε διασωληνωμένη