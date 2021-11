Κοινωνία

Εγκατάλειψη μωρού έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο (βίντεο)

Ένα παιδάκι περίπου ενάμιση έτους βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην οδό Πατησίων.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρήκαν το πρωί μόνο του, σε ένα καρότσι, ένα κοριτσάκι 1,5 έτους έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ο φύλακας του Μουσείου κάλεσε αμέσως την Αστυνομία. Όπως δήλωσε, το παιδάκι ήταν εγκαταλελειμμένο σε ένα καρότσι, με μία σακούλα με πάνες από κάτω, ντυμένο με μπουφάν. Του έδωσε λίγο γάλα με καλαμάκι, ήπιε λίγο και δεν φαινόταν να έχει κάποιο πρόβλημα.

Στο σημείο, μετά το τηλεφώνημα, έφτασαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ που μετέφερε το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Παίδων για προληπτικούς λόγους.

Η Αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφάλειας από τη γύρω περιοχή. Το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων ερευνά την υπόθεση με το εγκαταλελειμμένο παιδί, οι γονείς του οποίου αναζητούνται.

