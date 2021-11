Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1: Ήρθε η ώρα για ανανέωση της παράταξης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υποψήφιος για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής για την παρακαταθήκη που άφησε η Φώφη Γεννηματά και τον δικομματισμό.

Την πεποίθησή του πως θα διεκδικήσει την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής στον δεύτερο γύρο, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Με αφορμή το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, υπογράμμισε πως «ήταν μία πολύ συγκινητική ημέρα για όλους μας» και ότι η εκλιπούσα αφήνει μία σημαντική παρακαταθήκη ενότητας.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως ήρθε η ώρα η παράταξη να ανανεωθεί, υποστηρίζοντας πως ο σημερινός δικομματισμός μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι άγονος.

Σημείωσε πως χρειάζεται ένα κοινωνικό κράτος που θα στοχεύσει τις ανισότητες. Συμπλήρωσε ότι η οικονομία πρέπει να μείνει ανοικτή, αλλά με ισχυρά μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη σιγουριά ότι οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν την ανανέωση και ότι η συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης του νέου προέδρου θα είναι υψηλή.

«Θέλω να δώσω μία άλλη προοπτική στην παράταξή μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως ο λαός έχει κουραστεί από τα πολλά λόγια και τις λίγες πράξεις. «Η χώρα χρειάζεται όραμα», συνέχισε, κάνοντας λόγο για μία «εθνική προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον».

«Έχουν γίνει λάθη που έχουν “πληγώσει” την παράταξη», παραδέχθηκε, τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Προέβλεψε πως θα είναι στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, χωρίς να εκφράσει προτίμηση στο πρόσωπο του έτερου “μονομάχου”.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι

Εγκατάλειψη μωρού έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής