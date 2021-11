Κοινωνία

Μεγάλη ποσότητα ηρωίνης στην κατοχή σπείρας που εξαρθρώθηκε (εικόνες)

Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στην Αθήνα, κατάφερε η Ασφάλεια Αττικής.

Περισσότερα από 21,5 κιλά ηρωίνης βρέθηκαν στην κατοχή μελών εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, η οποία προμήθευε με σημαντικές ποσότητες μικρεμπόρους στην περιοχή της Αττικής και κυρίως διακινητές στο κέντρο της Αθήνας και εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κυψέλη και στο Γαλάτσι, τρεις αλλοδαποί αλβανικής υπηκοότητας (δύο άνδρες ηλικίας 33 και 36 ετών και 60χρονη γυναίκα), μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης και της πλαστογραφίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίσθηκε σε οικία στην περιοχή του Γαλατσίου, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο νόθευσης και επανατυποποίησης ηρωίνης, που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Όσον αφορά στους ρόλους των συλληφθέντων, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται ως αρχηγός, ο 36χρονος ήταν μεταφορέας των ναρκωτικών και υπεύθυνος για τη φύλαξη των χρημάτων και η 60χρονη ήταν υπεύθυνή για τη φύλαξη του εργαστηρίου.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ηρωίνης βάρους 21 κιλών και 530 γραμμαρίων,

περίστροφο και 11 φυσίγγια,

13.520 ευρώ και 30.000 λεκ Αλβανίας,

δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

Ι.Χ. φορτηγό,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

επτά κινητά τηλέφωνα,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου ναρκωτικών (πρέσα, αναδευτήρες κ.λπ.).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

