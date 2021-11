Αθλητικά

Ελλάδα – Λευκορωσία: Αποστολή εξετελέσθη… για την επίσημη αγαπημένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα άφησε πίσω του την ήττα από τη Μεγάλη Βρετανία, στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ.

Με την παρουσία του Νίκου Γκάλη, στον πρώτο επίσημο αγώνα μετά από 34 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, η Εθνικής μας ομάδα του μπάσκετ κατάφερε να επικρατήσει με 77-67 της Λευκορωσίας.

Παρά τα... σκαμπανεβάσματα στην απόδοση, η πρώτη νίκη της «επίσημης αγαπημένης» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 επετεύχθη, στο τέλος χάρη σε ευστοχία από τη γραμμή των βολών του Λούντζη, το πάθος του “rookie” Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και πέντε σερί πόντους του Δημήτρη Αγραβάνη.

Η ενσωμάτωση του Λεωνίδα Κασελάκη (14π., 4ρ.) άλλαξε προς το καλύτερο την εικόνα της εθνικής εν συγκρίσει με το ματς στο Νιούκαστλ με τη Μ. Βρετανία. Ο Δημήτρης Αγραβάνης είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Μιχάλης Λούντζης σημείωσε τους 9 από τους 12 πόντους από τη γραμμή των βολών στην 4η περίοδο, ενώ εξαιρετικός ήταν στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του με την εθνική ανδρών ο Κώστας Γόντικας με 13 πόντους.

Οι Σαλάς και Μπλίζνιουκ πέτυχαν από 17 πόντους, ενώ double double σημείωσε ο Αρτσιόμ Παραχούσκι με 15 πόντους και 15 ριμπάουντ για τη Λευκορωσία που υπέστη την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Νέα πρόσωπα στη δωδεκάδα εν συγκρίσει με την πρεμιέρα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία ήταν οι Κασελάκης και Καλαϊτζάκης, ενώ εκτός άφησε ο Σωτήρης Μανωλόπουλος τους Σαλούστρο, Χρυσικόπουλο και Χουγκάζ.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 38-30, 58-48, 77-67

Διαιτητές: Λούτσις (Λετονία), Στράουμπε (Γερμανία), Ζαπόλσκι (Πολωνία)

ΕΛΛΑΔΑ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Αγραβάνης 14 (1), Γιαννόπουλος 3 (1), Γκίκας 7 (2), Γόντικας 13, Κατσίβελης 4, Κακλαμανάκης, Καλαϊτζάκης 5, Λούντζης 12 (1), Μουράτος 5, Ρογκαβόπουλος, Καββαδάς, Κασελάκης 14 (1)

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Ρόστισλαβ Βέργκουν): Αλάντκα 3 (1), Μπελιάνκου 2, Παραχούσκι 15, Σαλάς 17 (2), Σταμπρούσκι 11 (3), Μπλίζνιουκ 17 (4), Πάβελ-Ντόντου, Ερντάντεθ, Μικούλσκι 2, Σίτνικ, Στουμπέντα

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι

Εγκατάλειψη μωρού έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο (βίντεο)

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1: Ήρθε η ώρα για ανανέωση της παράταξης (βίντεο)