Θραύσμα της ζωφόρου του Παρθενώνα επιστρέφει στην Ελλάδα

Δρομολογείται η επιστροφή του στο Μουσείο της Ακρόπολης, με μακροχρόνιο δανεισμό από την Ιταλία.

«Η επιστροφή ενός θραύσματος της ζωφόρου του Παρθενώνα στην Ελλάδα και στο Μουσείο της Ακρόπολης, δρομολογείται με την εισαγωγή, για την κατά νόμον γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στην προσεχή συνεδρίασή του. Πρόκειται για το θραύσμα του λίθου VI της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα (Ν.Ι. 1546), το οποίο βρίσκεται στο Museo Archeologico Antonino Salinas στο Παλέρμο της Ιταλίας», διευκρινίζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ανακοίνωσή του, έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφων για το περιεχόμενο του θέματος υπ’ αριθμ. 27 της Ημερήσιας Διάταξης της υπ’ αριθμ. 48 συνεδρίασης του ΚΑΣ, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.

Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «με προϋπόθεση τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το θραύσμα προγραμματίζεται να φθάσει στο Μουσείο της Ακρόπολης εντός του 2021, με τη διαδικασία του μακροχρόνιου δανεισμού. Ως αντιδάνειο, η Ελλάδα θα διαθέσει στο Museo Archeologico Antonino Salinas, ακέφαλο αγαλμάτιο Αθηνάς, το οποίο στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από ένα πρωτογεωμετρικό αγγείο. Τα δύο αρχαία έργα που δανείζονται από το Μουσείο της Ακρόπολης δεν θα εκτίθενται ταυτόχρονα στο Μουσείο του Παλέρμο, αλλά θα εναλλάσσονται. Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, η διάρκεια του αντιδανείου είναι τέσσερα συν τέσσερα χρόνια».

«Η επικοινωνία μεταξύ της περιφερειακής κυβέρνησης της Σικελίας και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, καθώς και μεταξύ των δύο Μουσείων, για τον μακροχρόνιο δανεισμό του θραύσματος, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

