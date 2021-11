Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: Συλλήψεις για τα επεισόδια στην Τούμπα (εικόνες)

Αστυνομικοί συνέλαβαν οπαδούς των γηπεδούχων, που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Βαριά τιμωρία περιμένει τον “Δικέφαλο του Βορρά”.

Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί για τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, στις καθυστερήσεις του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη.

Όλες οι συλλήψεις έγιναν μέσα στο γήπεδο, όπου οπαδοί του “Δικεφάλου του Βορρά”, αφού πέταξαν δεκάδες αντικείμενα και φωτοβολίδες, εισέβαλλαν στο τερέν με συνέπεια να διακοπεί ο αγώνας.

