ΠΟΜΙΔΑ: Άμεσα μέτρα ζητεί από την Κυβέρνηση

Μεταξύ άλλων, ζητεί τρίμηνη παράταση της ισχύος των νέων αντικειμενικών αξιών, των βεβαιώσεων μηχανικών και της πλατφόρμας για τα αδήλωτα τετραγωνικά.

Τρίμηνη παράταση της ισχύος των νέων αντικειμενικών αξιών, των βεβαιώσεων μηχανικών και της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για τα αδήλωτα εμβαδά ακινήτων ζήτησε από την Κυβέρνηση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) στην ετήσια ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας στην Πάτρα. Προκειμένου, όπως αναφέρει, «να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων για μεταβιβάσεις και ιδίως γονικές παροχές και δωρεές, λόγω του ότι, παρά τις προσπάθειες, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, η “πιστοποιητικοκρατία” παραμένει ανίκητη και απαιτείται πολύμηνη μαρτυρική κυριολεκτικά ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων, ακόμη και για το πιο απλό συμβόλαιο».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, ο πρόεδρος της, Στράτος Παραδιάς, αναφέρθηκε «στην επιτυχία της ΠΟΜΙΔΑ να διεκδικήσει και να λάβει από την Kυβέρνηση περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις των ιδιοκτητών από τις μειώσεις των ενοικίων λόγω της πανδημίας, αλλά και στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή των υπολοίπων οφειλομένων ποσών από την ΑΑΔΕ». Επίσης, αναφέρθηκε στο ότι οι επιστροφές αποζημιώσεων που ανακοινώθηκε θα ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες αφορούν ποσά που τους προκαταβλήθηκαν από το ΥΠΟΙΚ με βάση τις δηλώσεις COVID του προηγούμενου μήνα, χωρίς καμιά υπαιτιότητά τους.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” 2021-22 που ξεκινά σε λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε την άμεση ένταξη στο “Εξοικονομώ” της αναβάθμισης των ενοικιαζομένων κατοικιών, αλλά και των κενών κατοικιών που θα διατίθενται στη συνέχεια για κύρια κατοικία, με το αυτό ποσοστό επιδότησης που προβλέπεται για τις λοιπές κατηγορίες, και όχι με το μειωμένο ποσοστό του 40% με το οποίο, όπως υποστηρίζει, «ουσιαστικά “τιμωρούνται” οι ενοικιαστές, ώστε να αναβαθμιστούν κατοικίες που διαμένουν ενοικιαστές - θύματα της “ενεργειακής φτώχειας”». Η δίκαιη εξίσωση της επιδότησης στο “Εξοικονομώ” θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση του ενοικιαζόμενου, αλλά και του κενού κτιριακού δυναμικού κατοικιών της χώρας που θα αυξήσει την προσφορά κατοικίας, κάτι που η κοινωνία μας το έχει απόλυτη και άμεση ανάγκη, τονίζεται.

Επίσης, από τον πρόεδρο και τα στελέχη της ΠΟΜΙΔΑ ζητήθηκαν ειδικότερα τα εξής:

Πλήρης και οριστική κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου, και όχι διατήρησή του με άλλη μορφή, που θα οδηγήσει σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών.

Μείωση των φορολογικών συντελεστών της φορολογίας εισοδήματος των μισθωμάτων.

Κατάργηση της βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ και έλεγχος από τους συμβολαιογράφους.

Αναμόρφωση της ταυτότητας κτιρίου για λιγότερο κόστος και λιγότερη γραφειοκρατία.

Οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού για τα εκτός σχεδίου ακίνητα για τα οποία το Δημόσιο ζητά από τους ιδιοκτήτες τίτλους που ανάγονται στο 1885.

Διετής παράταση της προθεσμίας ανοικοδόμησης των κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων, λόγω του ότι η πανδημία δεν άφησε περιθώρια σε ιδιοκτήτες και μηχανικούς.

