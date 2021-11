Life

Μαρία Ηλιάκη: Η φωτογραφία αγκαλιά με το μωρό της

Τα τρυφερά λόγια της παρουσιάστριας προς την πέντε μηνών κορούλα της.

H Μαρία Ηλιάκη και ο σύντροφος της, Στέλιος Μανουσάκης, τους τελευταίους μήνες ζουν μία απερίγραπτη ευτυχία, από την στιγμή που ήρθε στη ζωή η κόρη τους.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια είναι αρκετά ενεργή στα social media και δημοσιεύει συχνά τις τρυφερές στιγμές με την κόρη της, η οποία έγινε πέντε μηνών.

Έτσι ανήρτησε στο Instagram μία φωτογραφία αγκαλιά με το παιδάκι της. «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης η τρυφερή μανούλα.

Όπως έχει δηλώσει άλλωστε αρκετές φορές η Μαρία Ηλιάκη, η γέννηση της κόρης της ήταν γι’ αυτήν ένα όνειρο, ένα θαύμα που έγινε αληθινό.

