Κορονοϊός: Συνελήφθη σε αεροσκάφος ζευγάρι που απέδρασε από ξενοδοχείο καραντίνας

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ.

Η ολλανδική Αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι συνέλαβε μέσα σε επιβατικό αεροσκάφος στο διεθνές αεροδρόμιο Σίπολ του Άμστερνταμ ζευγάρι το οποίο είχε “αποδράσει” από ξενοδοχείο στο οποίο επιβάτες από τη Νότια Αφρική που επιβεβαιώθηκε πως μολύνθηκαν από τον νέο κορονοϊό, τέθηκαν σε καραντίνα.

«Οι συλλήψεις έγιναν ενώ το αεροσκάφος ετοιμαζόταν για την απογείωση», εξήγησε η ολλανδική Αστυνομία μέσω Twitter, προσθέτοντας πως το ζευγάρι παραδόθηκε στις υγειονομικές Αρχές. Το αεροσκάφος στο οποίο είχαν επιβιβαστεί επρόκειτο «να αναχωρήσει για την Ισπανία», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της ολλανδικής Αστυνομίας, Σταν Φέρμπεκτ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το ζευγάρι είναι ένας Ισπανός πολίτης, 30 ετών, και η Πορτογαλίδα σύντροφός του, 28 ετών, σύμφωνα με τη Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των ολλανδικών Αρχών πως 13 άνθρωποι από τους 61 που επιβεβαιώθηκε πως έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 μετά την άφιξή τους με δύο πτήσεις από τη Νότια Αφρική την Παρασκευή είναι φορείς της μετάλλαξης Όμικρον. Οι ολλανδικές Αρχές ετοιμάζονταν χθες βράδυ να ασκήσουν ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για πλήγμα στη «δημόσια ασφάλεια».

Μια εκπρόσωπος της ολλανδικής υπηρεσίας δημόσιας υγείας, η Στέφανι φαν Βάαρντενμπουργκ, διευκρίνισε πως το ζευγάρι τέθηκε εκ νέου σε απομόνωση, αλλά όχι στο ίδιο ξενοδοχείο. Ο άνδρας είναι θετικός, η σύντροφός του όχι, αλλά τέθηκε μολαταύτα σε απομόνωση. Μερικές ώρες νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, Χούχο ντε Γιόνγκε, διεμήνυε πως οι ολλανδικές Αρχές θα επιβάλουν την τήρηση της καραντίνας από τους επιβάτες.

Οι επιβάτες που επιβεβαιώθηκε πως έχουν μολυνθεί βρίσκονται σχεδόν όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο. Σε ελάχιστους επιτράπηκε να τεθούν σε καραντίνα στα σπίτια τους. Στους επιβάτες τα αποτελέσματα των εξετάσεων των οποίων ήταν αρνητικά δόθηκε επίσης οδηγία να παραμείνουν σε καραντίνα κατ’ οίκον. «Θα ελέγχουμε πως τηρούν τους κανονισμούς», δήλωσε ο κ. ντε Γιόνγκε στον Τύπο.

Η ολλανδική Αστυνομία έχει αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής γύρω από το ξενοδοχείο όπου τέθηκαν οι επιβάτες σε καραντίνα, δήλωσε μια εκπρόσωπος του δήμου.

