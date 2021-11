Κοινωνία

Ωρωπός - Πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα: Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της τραγωδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο.

Σοκ έχει προκαλέσει στον Ωρωπό, η τραγωδία με τους δύο ηλικιωμένους που έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε στη θάλασσα.

Το Ι.Χ. βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού της Σκάλας Ωρωπού, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο νερό.

Αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών έσπευσε για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, αλλά ήταν ήδη αργά. Ο 88χρονος άνδρας και η 79χρονη γυναίκα ανασύρθηκαν νεκροί.

Λίγη ώρα αργότερα ανασύρθηκε και το αυτοκίνητο από τα νερά του λιμανιού.

Για το τραγικό δυστύχημα, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 η Σοφία Μπασκάκη, εκδότρια του “Άποψη Τώρα”, μίλησε

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Σκότωσε τη σύζυγό του και παραδόθηκε

Κορονοϊός: Συνελήφθη σε αεροσκάφος ζευγάρι που απέδρασε από ξενοδοχείο καραντίνας

Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Double-double” στην Ιντιάνα (βίντεο)