Λαγκάρντ: Η ευρωζώνη είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα πανδημίας

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες επέβαλαν περιοριστικά μέτρα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19.

Η ευρωζώνη είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες του νέου κύματος της Covid-19 ή την παραλλαγή Όμικρον, διαμήνυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες επέβαλαν περιοριστικά μέτρα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19. Η νέα παραλλαγή Όμικρον εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική την περασμένη εβδομάδα και ήδη κρούσματά της εμφανίστηκαν στην Ευρώπη.

«Υπάρχει προφανής ανησυχία για την οικονομική ανάκαμψη (της ευρωζώνης) το 2022, όμως πιστεύω ότι μάθαμε πολλά. Τώρα ξέρουμε τον εχθρό μας και τι μέτρα να πάρουμε. Είμαστε όλοι καλύτερα εξοπλισμένοι για να ανταποκριθούμε στον κίνδυνο ενός πέμπτου κύματος ή στην παραλλαγή Όμικρον», είπε η Λαγκάρντ μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση RAI.

«Η κρίση μας δίδαξε ότι αυτός ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα. Επομένως, δεν θα είμαστε προστατευμένοι μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι» πρόσθεσε, σύμφωνα με την ιταλική μετάφραση των δηλώσεών της.

