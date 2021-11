Κοινωνία

Εγκατάλειψη μωρού έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο: Άνδρας άφησε το καροτσάκι (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε το παιδάκι. Σε αλλοδαπό στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας.

Σε αλλοδαπό άνδρα στρέφεται η έρευνα της Αστυνομίας για την εγκατάλειψη του μωρού έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το παιδάκι εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής, από κάτοικο της περιοχής, που με τη σειρά του ενημέρωσε τον φύλακα του Μουσείου.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Dnews, ο άνδρας μεταφέρει με το καροτσάκι από το δεξί πεζοδρόμιο της Πατησίων στο ρεύμα προς τη Λ. Αλεξάνδρας και στρίβει προς το Μουσείο. Ο άγνωστος φορά κόκκινα παπούτσια, φόρμα και σκουρόχρωμο μπουφάν με λευκούς γιακάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό ήταν σκεπασμένο με μια κουβέρτα. Ο φύλακας ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων όπου και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

«Μακάρι να ήμουν 50 ετών και κάτω, να το υιοθετήσω», δήλωσε η γυναίκα που βρήκε το μωράκι, όταν είχε βγει για βόλτα με τα σκυλάκια της.

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1:

