ΠΑΟΚ – Άρης: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται οι συλληφθέντες για τα έκτροπα στην Τούμπα.

Στο εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στο γήπεδο της Τούμπας, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη και να ολοκληρωθεί ύστερα από 40 λεπτά.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες κι έναν Σέρβο υπήκοο, ηλικίας 21 έως 40 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διατάραξη κοινής ειρήνης, βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, απόπειρα σωματικών βλαβών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία στους αθλητικούς χώρους και παραβάσεις περί όπλων και φωτοβολίδων.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οπαδοί του «Δικεφάλου» εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, πετώντας αντικείμενα, φωτοβολίδες και πυρσούς, ενώ επιτέθηκαν κατά αστυνομικών των ΜΑΤ, που έσπευσαν να τους αναχαιτίσουν.

