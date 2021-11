Κοινωνία

Πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου στο “Πρωινό”: Τα εμβόλια mRNA δεν είναι εμβόλια (βίντεο)

Σάλο προκαλούν όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιερέας-ψυχίατρος. Υποστήριξε ότι είναι σε “λάθος δρόμο” η Ιερά Σύνοδος για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Αίσθηση προκάλεσαν όσα είπε ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό και τα εμβόλια, διατηρώντας ξεκάθαρα αποστάσεις από την επίσημη θέση της Εκκλησίας.

Αρχικά, υπογράμμισε πως «ο πνευματικός καθοδηγεί και δεν επιβάλλει». Ξεκινώντας την τοποθέτησή του για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, ανέφερε πως «Στην Αμερική, επειδή ηγέρθη θέμα, δικηγόροι προσέφυγαν στα δικαστήρια, διότι ο όρος εμβολιασμός δεν περιελάμβανε τα λεγόμενα εμβόλια mRNA. Διεύρυναν τον ορισμό του εμβολίου κι έτσι από 1/9/2021 έχουμε νέο ορισμό».

«Αυτά τα οποία πλάσαραν ως εμβόλια, δεν είναι εμβόλια», υποστήριξε ο π. Στυλιανός Καρπαθίου, ο οποίος τόνισε πως έχει αποστείλει δύο ανοικτές επιστολές στην Ιερά Σύνοδο, μία τον Ιανουάριο και μία τον Μάρτιο, στις οποίες «με ατράνταχτα, με αντικειμενικά, με επιστημονικά στοιχεία, αποδεικνύω ότι βρίσκονται σε λάθος δρόμο».

Επικαλούμενος την περίπτωση του Μητροπολίτη Καστορίας Σεραφείμ, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο με πυρετό και άφησε την τελευταία του πνοή 20 ημέρες αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα: «Μακριά από νοσοκομεία… Σκοτώνουν, απλά σκοτώνουν! Εκείνο που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος είναι απλό. Να βγάλει τον φόβο»

Η τοποθέτηση της Ιεράς Συνόδου για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 «είναι σε λάθος δρόμο», επανέλαβε. «Δεν θέλουν να το ακούσουν, είναι δικαίωμά τους. Εγώ, όμως, θα το φωνάζω. Τους καλώ σε δημόσιο διάλογο».

Αμφισβήτησε επίσης την αξιοπιστία των στοιχείων ότι οι περισσότεροι θάνατοι από κορονοϊό εντοπίζονται σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Τέλος, ανέφερε πως «δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο κ. Φάουτσι χρηματοδότησε την Ουχάν για αυτόν τον ιό, ο οποίος είναι υβριδικός».

