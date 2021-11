Κόσμος

Αλβανία: νεκρή ανήλικη σε φωτιά στη Δερβιτσάνη

Το κορίτσι εγκλωβίστηκε στο σπίτι του, στο μειονοτικό χωριό της Δρόπολης, όταν αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μια 16χρονη από το ελληνικό μειονοτικό χωριό της Δερβιτσάνης, στον δήμο Δρόπολης της Αλβανίας, έχασε τη ζωή της, όταν το σπίτι της τυλίχτηκε στις φλόγες. Το κορίτσι, που αντιμετώπιζε προβλήματα αναπηρίας, δεν μπόρεσε να μετακινηθεί έγκαιρα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο από ασφυξία.

Παρά την άμεση επέμβαση των συγχωριανών της και της πυροσβεστικής υπηρεσίας του δήμου, το σπίτι κάηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αίτια της πυρκαγιάς οφείλονται στην προσπάθεια της οικογένειας να ζεστάνει και να φωτίσει το σπίτι με πρόχειρα μέσα, καθώς λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, η περιοχή παραμένει από το πρωί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κακοκαιρία που πλήττει από χθες και τις ελληνικές μειονοτικές περιοχές στον νότο της Αλβανίας έχει προκαλέσει πολλές ζημιές στις περιουσίες των πολιτών και σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

