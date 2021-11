Συριώτης για Φιλιππίδη στο “Πρωινό”: Οι εξευτελισμοί ήταν πρωτόγνωροι (βίντεο)

Life

Τι είπε ο ηθοποιός για την εφιαλτική συνεργασία που είχε με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ως την πιο άσχημη εμπειρία που είχε ποτέ στο Θέατρο, χαρακτήρισε ο Χρήστος Συριώτης τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Όπως είπε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, «ντρέπομαι γιατί κάνω μια δουλειά που αγαπώ πάρα πολύ… ο πατέρας μου δεν ξέρει αυτήν τη στιγμή ότι θα βγω στον “αέρα”… αλλά και για τους συνεργάτες μου στην θεατρική παράσταση “Μικρές Αλεπούδες”».

Εξήγησε πως έπειτα από μία συνεργασία σε τηλεοπτική σειρά, ο Πέτρος Φιλιππίδης του ζήτησε να παίξει στη “Μαύρη Κωμωδία” που σκηνοθετούσε και στη συνέχεια να τον ακολουθήσει στην καλοκαιρινή περιοδεία για την “Ειρήνη”.

Εκείνη την περίοδο, ο Χρήστος Συριώτης διαγνώστηκε με καρκίνο. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, παρά τις αντίθετες συστάσεις των ιατρών, αποφάσισε να συνεχίσει στο Θέατρο. «Είχα μάθει ότι ένας ηθοποιός είναι “στρατιώτης”», είπε χαρακτηριστικά. Ήταν μία οδυνηρή περιοδεία, σημείωσε, εξηγώντας πως «έπρεπε να κάνω εξετάσεις όπου πηγαίναμε».

«Δεν περίμενα αυτό που θα ακολουθούσε», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για «ζοφερό και απαράδεκτο κλίμα» τόσο προς τον ίδιο όσο και προς τους υπόλοιπους συνεργάτες. «Έβλεπα συναδέλφους να κλαίνε» από τους εξευτελισμούς, ανέφερε και υποστήριξε πως «ήταν τέτοια η βία της εξουσίας, τέτοιος ο προσωπικός εξευτελισμός, που έφθανε σε οριακά σημεία».

Διευκρίνισε πως η καταγγελία που έκανε μαζί με άλλους ηθοποιούς στο ΣΕΗ, «αφορούσε σε έναν συνάδελφό μας που δεν είναι πια στη ζωή και δέχθηκε την πιο βίαιη συμπεριφορά». Ο ίδιος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, είπε, αρνούμενος να αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες.

«Σκεφτόμουν να σταματήσω το Θέατρο», είπε ο Χρήστος Συριώτης, εξηγώντας πως ήταν πλέον αποφασισμένος εάν του ξανατύχει μία ανάλογη εμπειρία, να μην το ανεχτεί.

